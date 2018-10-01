 تأجيل جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية إلى غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب

بغداد: أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء الإثنين، تأجيل جلسة البرلمان العراقي إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة.

وبحسب الدائرة الاعلامية، فان عدد الحضور داخل جلسة البرلمان بلغ 159 نائبا من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا، فيما لم يدخل النواب الآخرون إلى جلسة البرلمان من الحزب الديمقراطي الكردستاني ونواب آخرين.

وكان البرلمان قد أجل، في وقت سابق اليوم، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

(د ب أ)