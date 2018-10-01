نتنياهو: محاولة ربط إسرائيل بهجوم الأهواز “أمر سخيف”

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن محاولة إيران ربط إسرائيل بهجوم إرهابي في جنوب البلاد “أمر سخيف”.

جاء ذلك ردا على اتهام إيران بوقوف المخابرات الإسرائيلية والأمريكية وراء هجوم استهدف، الأسبوع الماضي، عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب البلاد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف صاروخي لمواقع تابعة لتنظيم “الدولة” (داعش) في جنوب شرقي سوريا، صباح اليوم، ردا على هجوم الأهواز.

وقال نتنياهو “حقيقة أن عبارة الموت لإسرائيل قد كُتبت على الصواريخ التي أطلقت في سوريا يثبت كل شيء”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

كان تنظيم “الدولة” وحركة تحرير الأهواز قد اعلنا المسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا.

(د ب أ)