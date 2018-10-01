ترامب يهين مراسلة صحافية: أنت لا تفكرين.. لا تفكرين أبدا!- (شاهد)
“القدس العربي”: أهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، صحافية أمريكية خلال مؤتمر صحافي عقده صباحا في حديقة البيت الأبيض.
وقال ترامب بعدما أشار لمراسلة قناة “إي بي سي نيوز” سيسيليا فيغا، آذنا لها بالتحدث، “لقد صُدمت أنني اخترتها، يبدو أنها في حالة من الصدمة!”.
وأجابت فيغا قائلة “لا، لست كذلك! شكرا سيدي الرئيس”. إلا أن ترامب واصل إهانته لها قائلا “لا بأس.. أعرف أنك لا تفكرين، لا تفكرين أبدا!”.
وبدا الانزعاج على المراسلة التي قالت لترامب “عفوا! ماذا قلت؟”، فتجاهل الأخير طلبها موجها لها أن تبدأ سؤالها.
Jeez. @CeciliaVega tells Trump she isn’t shocked he called on her. Trump says “I know you weren’t thinking, you never do.” pic.twitter.com/PX6ReNYZ0Y
— Tommy Christopher (@tommyxtopher) October 1, 2018
وبعد ذلك بدقائق واصل ترامب أسلوبه “المستفز” في التعامل مع الصحافيين، لينتقل إلى مراسلة قناة “سي إن إن” كاتلين كولينز التي وجهت له سؤالا حول التحقيق الجاري مع مرشحه للمحكمة العليا الأمريكية القاضي بريت كافانو، فقاطعها ترامب قائلا “لا تفعلي ذلك.. هذا ليس جيدا. هل لديك سؤال حول التجارة؟”. بالإشارة إلى أن المؤتمر الصحافي كان مخصصا للحديث عن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومع مواصلة كولينز سؤالها حول القاضي بريت، طلب ترامب تحويل المايكروفون إلى مراسلة أخرى متجاهلها تماما.
Trump to CNN’s Kaitlan Collins when she asked about Brett Kavanaugh: “Don’t do that” pic.twitter.com/D49Q4eZuum
— TPM Livewire (@TPMLiveWire) October 1, 2018
Good for Him, about time the media has been playing with people for the longest time, I am glad he is doing the same to them. Yet , Trump is unfortunately a hostage to Zionism. They People he appointed like Koshner are all Zionist, and leading him to confrontation with Iran . At the same time, the same group but different faces her fighting him through Russian connections, and his past with woman. They are hitting from both sides