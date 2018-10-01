مخرج‭ ‬مصري‭ ‬شاب‭ ‬يتهم‭ ‬الفنانة‭ ‬بشرى‭ ‬بالنصب‭ ‬وسرقة‭ ‬فكرة‭ ‬إطلاق‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬السينمائي

القاهرة‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬: قبل‭ ‬ختام‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬بساعات‭ ‬فجر‭ ‬المخرج‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬خضر،‭ ‬وصاحب‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الدعايا‭ ‬والإعلان،‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬اتهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬عمرو‭ ‬منسي‭ ‬والفنانة‭ ‬بشرى‭ ‬بسرقة‭ ‬فكرته‭ ‬لعمل‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة،‭ ‬كما‭ ‬اتهمهما‭ ‬بالنصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬وإهدار‭ ‬كافة‭ ‬حقوقه‭ ‬الأدبية‭ ‬والمادية‭ ‬والمعنوية‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬بدر‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬معاملة‭ ‬حسنة‭ ‬وموافقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬شروطهما‭.‬

بدأت‭ ‬الحكاية،‭ ‬حسبما‭ ‬كشف‭ ‬خضر،‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬أراد‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬نجيب‭ ‬ساويرس،‭ ‬فلجأ‭ ‬الى‭ ‬بشرى،‭ ‬كي‭ ‬تساعده‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬بحكم‭ ‬معرفتها‭ ‬بساويرس،‭ ‬فأصرت‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬سبب‭ ‬المقابلة،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الفكرة،‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يعرضها‭ ‬على‭ ‬ساويرس،‭ ‬وبحسن‭ ‬نية‭ ‬كشف‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬فكرته‭ ‬كاملة،‭ ‬وبالفعل‭ ‬أبلغت‭ ‬ساويرس،‭ ‬وذهبت‭ ‬معه‭ ‬الى‭ ‬مكتبه،‭ ‬كي‭ ‬يعرضوا‭ ‬الفكرة‭ ‬بتفاصيلها‭ ‬عليه،‭ ‬والذي‭ ‬رحب‭ ‬جدًا‭ ‬بالفكرة‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬قرأ‭ ‬3‭ ‬صفحات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الموضوعة،‭ ‬والتي‭ ‬كتبها‭ ‬خضر‭ ‬بأكملها‭.‬

ولكنه‭ ‬اشترط‭ ‬عليهم‭ ‬عمل‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬تحمل‭ ‬إسم‭ ‬المهرجانGFF‭) ) ‬كما‭ ‬سماها‭ ‬خضر،‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬شركتهم،‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خضر‭ ‬وكمال‭ ‬زاده‭ ‬وبشرى،‭ ‬ودفع‭ ‬لهم‭ ‬مبلغا‭ ‬كي‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تأسيسها،‭ ‬وبالفعل‭ ‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬كل‭ ‬متطلبات‭ ‬انشاء‭ ‬الشركة‭.‬

وإذا‭ ‬ببشرى‭ ‬تقترح‭ ‬عليه‭ ‬وجود‭ ‬شخص‭ ‬يدعى‭ ‬عمرو‭ ‬منسي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يجهله‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بحجة‭ ‬أنه‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬ساويرس‭ ‬وعلى‭ ‬دراية‭ ‬بتنظيم‭ ‬المهرجانات،‭ ‬حيث‭ ‬ينظم‭ ‬لهم‭ ‬مهرجان‭ ‬الاسكواش‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬فوافق‭ ‬وذهبوا‭ ‬لمقابلته‭ ‬واتفقوا‭ ‬على‭ ‬النسب‭ ‬المقررة‭ ‬بينهم‭ ‬وتراجعت‭ ‬بشرى‭ ‬وطالبته‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬منسي‭ ‬ذا‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر،‭ ‬ووافق‭ ‬ولم‭ ‬يعترض‭.‬

يواصل‭ ‬خضر‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬الفيديو،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬شهور‭ ‬فوجئ‭ ‬بهم‭ ‬يسحبون‭ ‬منه‭ ‬حقه‭ ‬وقللوا‭ ‬من‭ ‬نسبته‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬وتم‭ ‬تخفيض‭ ‬كل‭ ‬صلاحياته،‭ ‬وأخذها‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬عمرو‭ ‬منسي‭ ‬بالكامل،‭ ‬وتم‭ ‬ابلاغه‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬شريكا‭ ‬صامتا،‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬ابداء‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬المهرجان،‭ ‬وكذا‭ ‬تخفيض‭ ‬نسبته‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬%،‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عمرو‭ ‬وبشرى‭ ‬وكمال‭ ‬زاده‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يعترض‭ ‬ووافق‭ ‬على‭ ‬هذا،‭ ‬وتمر‭ ‬الشهور‭ ‬ويتفاجأ‭ ‬بإبلاغه‭ ‬أنهم‭ ‬قرروا‭ ‬الغاء‭ ‬الشركة‭ ‬تمامًا‭ ‬وإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬بنسب‭ ‬مختلفة،‭ ‬لأن‭ ‬سميح‭ ‬ساويرس‭ ‬رفض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إسم‭ ‬الشركةGFF‭) ) ‬لأن‭ ‬حرف‭ ‬جي‭ ‬خاص‭ ‬بالجونة‭ ‬فقط‭.‬

وذهب‭ ‬معهم‭ ‬بالفعل‭ ‬ومضوا‭ ‬عقود‭ ‬إغلاق‭ ‬الشركة‭ ‬وذهب‭ ‬لمنزله‭ ‬بعدما‭ ‬أوهموه‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬سيخبروه‭ ‬بموعد‭ ‬آخر‭ ‬لامضاء‭ ‬عقود‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭.‬

وتمر‭ ‬السنة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬جديد،‭ ‬حتى‭ ‬أرادوا‭ ‬أن‭ ‬يصارحوه‭ ‬أنهم‭ ‬استغنوا‭ ‬عنه‭ ‬تمامًا،‭ ‬وأنهم‭ ‬أنشأوا‭ ‬شركة‭ ‬ثلاثية‭ ‬بينهم‭ ‬دونه،‭ ‬وجاء‭ ‬اعترافهم‭ ‬له‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أجلًا‭ ‬أو‭ ‬عاجلًا‭ ‬بحقيقة‭ ‬الأمر،‭ ‬وهنا‭ ‬انفعل‭ ‬وبدأت‭ ‬المشاحنات،‭ ‬وقام‭ ‬برفع‭ ‬قضية‭ ‬ضدهم،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تأجيلها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬لأن‭ ‬عنوان‭ ‬بشرى‭ ‬لم‭ ‬يستدل‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬تسكن‭ ‬في‭ ‬عنوان‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬البطاقة‭ ‬الشخصية‭ ‬لها،‭ ‬والى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقه،‭ ‬وما‭ ‬آلمه‭ ‬أكثر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬منهم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬نهائيا،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أن‭ ‬بشرى‭ ‬نسبت‭ ‬الفكرة‭ ‬بأكملها‭ ‬لنفسها‭ ‬وكأن‭ ‬شيئا‭ ‬لم‭ ‬يكن،‭ ‬وكأنهم‭ ‬لم‭ ‬يعرفوه‭ ‬بتاتًا‭.‬