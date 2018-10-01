﻿فلسطين من بحرها إلى نهرها تشهد إضرابا شاملا للمرة الأولى منذ ثورة 1936

الناصرة – رام الله – غزة – «القدس العربي»: للمرة الأولى منذ الإضراب الكبير في ربيع 1936 شهدت فلسطين أمس إضرابا شاملا من البحر إلى النهر إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى واندلاع الانتفاضة الثانية، واحتجاجا على تشريع قانون القومية العنصري الذي يستهدف كل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وزارت القيادات المحلية والوفود الشعبية أضرحة الشهداء ووضعوا الأكاليل عليها وتلوا الفاتحة على أرواحهم، فيما أكد القادة السياسيون على تصميم الشعب الفلسطيني على إفشال ما تعرف بـ «صفقة القرن».

وفي انتفاضة الأقصى في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2000 عقب اقتحام أريئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة استشهد 13 شابا داخل أراضي 48 برصاص أفراد الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات الدامية التي اندلعت. والشهداء هم: رامي غرة، وإياد لوابنة، ومحمد جبارين، وعلاء نصار، وليد أبو صالح، وعمر عكاوي، ومصلح أبو جراد، ومحمد خمايسي، وأحمد صيام، وأسيل عاصلة، وعماد غنايم، ورامز بشناق ووسام يزبك.

وطافت بلدة جت داخل أراضي 48 مسيرة شعبية حملت صور الشهداء ولافتات نددت بـ «صفقة القرن» وبقانون القومية وبالعنصرية الإسرائيلية. وأحيت المدارس العربية الثانوية في الداخل الذكرى بفعاليات تربوية تحت عنوان «ماتوا لنحيا»، لكن المسيرات الشعبية المحلية وخلافا لسنوات خلت ورغم الالتزام التام بالإضراب فقد لوحظ أن عدد المشاركين فيها قليل مقارنة بعدد القيادات المحلية والقطرية.

وفي الناصرة أكبر المدن العربية الفلسطينية داخل أراضي 48 قال رئيس بلديتها علي سلام إن «الشهداء الثلاثة ضحوا بدمائهم من أجل الحفاظ على مدينتهم والدفاع عنها أمام الشرطة الإسرائيلية». موضحا أن بلدية الناصرة تعمل على أحياء ذكراهم كما يجب في كل عام، في ذكرى من ضحى بنفسه من أجل حماية الناصرة.

وخلال وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في مدينة سخنين أشار النائب مسعود غنايم لأهمية الوفاء للشهداء، وتطرق إلى أجواء الانتخابات المحلية، محذرا من حالة الانقسام الداخلي، وقال إن «رصاص الشرطي الذي استهدف شبابنا في هبة القدس والأقصى لم يسأل أي شاب عن اسم عائلته أو لأي طرف ينتمي». وتابع «وحدتنا هي الأهم».

وفي تجواله بين البلدات العربية في الداخل أشاد رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة بنجاح الإضراب العام، في كل فلسطين التاريخية تجاوبا مع دعوة لجنة المتابعة العليا في الداخل وإجماع الفصائل الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 1967 ردا على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، وإحياء للذكرى الـثالثة لهبة القدس عام 2015 وانتفاضة الأقصى عام 2000، وشهداء شعبنا عامة». وردا على سؤال «القدس العربي» قال بركة، إن «نجاح الإضراب العام لكل الشعب الفلسطيني، مثير للاعتزاز، وهو قرار اتخذناه سوية بالإجماع مع الفصائل الفلسطينية كلها.» وردا على سؤال آخر حول تحريض وزارة التعليم الإسرائيلية وبعض الناطقين بلسانها على الإضراب تابع بركة «قد نتفهم أصواتا في داخلنا، تطرح بدافع الحرص والإخلاص، رؤية أخرى حول شكل الإضراب، خاصة في ما يتعلق بجهاز التعليم. ولكن في المقابل، هناك أصوات تنطق بلغة عربية، ولكن بعقلية صهيونية وكيلة للسلطة الحاكمة، تهاجم الإضراب والقيادات العربية، بسبب هذا الإضراب». وأوضح إنه «منذ عام 2000 وحتى اليوم، تصاعدت العنصرية الإسرائيلية المؤسساتية والحزبية، وباتت أشد سفكا لدماء شعبنا، وتزيد من الحصار والتجويع. وأضاف «حتى ظاهرة العنف والجريمة التي تتفشى في مجتمعنا برعاية السلطة الإسرائيلية الحاكمة، بهدف ضرب شعبنا من داخله».

وقال رئيس حزب التجمُّع الوطني الديمقراطي، ورئيس الكتلة للقائمة المشتركة، النائب جمال زحالقة، إن الإضراب العام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده هو دليل على فشل مشاريع التجزئة والتفتيت، فها هو شعبنا يعلنها أمام العالم أنه شعب واحد، موحّدٌ في رفضه لتصفية قضيته عبر قانون القومية أو صفقة القرن، وكلاهما وجهان لعملة واحدة».

زحالقة: الاضراب خطوة غير مسبوقة

وفي تصريح لـ «القدس العربي» اعتبر زحالقة أن الإضراب العام والشامل للكل الفلسطيني هو خطوة غير مسبوقة منذ النكبة، وسيكون لها ما بعدها، حيث أن «قانون القومية» يستهدف الشعب الفلسطيني كله، فهو يلغي حق اللاجئين في العودة عبر التأكيد على يهودية الدولة، ويشطب الدولة المستقلة، مؤكدًا ان تقرير المصير لليهود فقط، ويمنح الشرعية للاستيطان ولضم القدس ويؤسس دستوريًا للتمييز والعنصرية ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر».

وشدد زحالقة على «رفض إدخال تعديلات تهدف إلى شرعنة القانون عبر إضافة كلمة مساواة أو ديمقراطية، فهذا لا ينقذه من عنصريته، مؤكدا أن «إلغاء القانون غير كاف لأنه يعيدنا إلى ما كان قبله، والمطلوب هو إلغاء كل القوانين العنصرية وتفكيك نظام الأبرتهايد الإسرائيلي».

وتعهد زحالقة أمام أضرحة الشهداء بـ»مواصلة النضال من أجل القضية التي استشهدوا من أجلها وهي قضية القدس والأقصى وقضية شعب فلسطين بأسره». وخلص الى القول «إنها في البداية والنهاية قضية واحدة لشعب».

وعم الإضراب أيضا أمس كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة موازاة للإضراب الشامل للجماهير العربية في مناطق 1948، رفضا لـ «قانون القومية» الإسرائيلي العنصري وإحياء لانتفاضة الأقصى وهبة القدس.

وأغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات وحتى رياض الأطفال أبوابها، وانضمت كذلك للإضراب الشامل المحال التجارية والمؤسسات الاقتصادية والبنوك، تلبية لنداء الإضراب.

وشمل الإضراب كذلك مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التعليمية، بعد قرار اتخذه مجلس أولياء الأمور يقضي بالمشاركة في الإضراب.

جاء ذلك بعدما أعلنت قيادة القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة، المشاركة في الإضراب، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، احتجاجا على «قانون القومية».

وفي مدينة غزة بدا الإضراب ظاهرا بإغلاق المحال التجارية لأبوابها في أكثر الأماكن رواجا ، بعد التزام أصحابها بدعوات الإضراب، واقتصرت فقط الحركة في الشوارع على المارة والمركبات.

وساد الإضراب كذلك مدينة القدس المحتلة، حيث طال كافة مناحي الحياة، حتى المدارس التابعة لبلدية الاحتلال، وتوقفت حركة المواصلات والنقل العام من وإلى مركز المدينة المقدسة، كما توقفت سيارات النقل العمومي عن العمل في ضواحي وبلدات القدس التي تقع خارج الجدار الفاصل، وشمل الإضراب كذلك أسواق ومتاجر القدس القديمة ومحيطها والأحياء والبلدات المتاخمة لها.

وانطبق الأمر على مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها. وفي مدينة رام الله أوصدت المؤسسات الحكومية أبوابها، إلى جانب المحال التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة، كما أعلنت نقابة سائقي المركبات العمومية في المحافظة دعمها وإسنادها للإضراب.

وعم الإضراب كذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ومخيمات لبنان تشارك

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن أمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان قوله إن الاضراب يشمل كافة مناحي الحياة في المخيمات، ويضم بعض الفعاليات الأخرى، مشدداً على ان الشعب الفلسطيني في لبنان «متمسك بحقوقه كافة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير»، مجددا رفض اللاجئين لـ «المؤامرات والمشاريع التصفوية « التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، إسنادها لقرار لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل باعتبار يوم أمس الإثنين إضرابا عاما شاملا، رفضًا لهذا القانون.

ودعت إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة، مشددة على أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية «رفضا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية».

وأكدت على أهمية تضافر كل الجهود وتوحيدها في المواجهة الشاملة للموقف الأمريكي والإسرائيلي الهادف لـ «المساس بالثوابت وإجماع شعبنا على حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».

ودعا البيان الفلسطينيين للاستمرار بـ «المقاومة الشعبية» وتكثيفها في كل الأراضي المهددة بالمصادرة أو الهدم، ورفع وتيرة التضامن والمساندة لأهل تجمع الخان الأحمر. وطالب كذلك العالم بـ «رفع الغطاء» عن الموقف الأمريكي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسة «العقاب الجماعي»، ومحاولة تمرير ما يسمى «قانون القومية» الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني ويؤسس لسياسة الاقتلاع والتهجير ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 48.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «إن إسرائيل أقدمت على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء»، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة.

وأكد أن القانون يقود إلى قيام «دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين»، وأنه «يشكل وصمة عار أخرى في جبين دولة إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت عنه».