﻿انتخابات برلمان كردستان: مؤشرات على تصدر حزب بارزاني وسط اتهامات بالتزوير

بغداد ـ «القدس العربي»: أوردت مواقع إخبارية كردية، مقرّبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، نتائج أولية «غير رسمية»، أفادت بفوز الحزب بـ 42 مقعدا في انتخابات برلمان الاقليم التي جرت أمس الأول، مقابل 24 مقعدا لغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، مساء أمس الأول، أن نسبة التصويت بلغت نحو 57٪ في مناطق الإقليم. وذكرت أن نسب المشاركة توزعت بنحو 58 ٪ في محافظة أربيل، و53 ٪ في السليمانية، و61 ٪ في دهوك، و60 ٪ في حلبجة.

ودفعت النتائج «غير الرسمية» المفوضية إلى توضيح موقفها، مؤكدة إنها ستعلن النتائج النهائية «بعد حسم جميع الشكاوى الواردة من الكيانات السياسية»، مشيرة في بيان لها، إلى أن «جميع النتائج المعلنة عبر وسائل الإعلام ليست رسمية». ولف الغموض موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من الانتخابات، فقد أعلن المتحدث باسمه سعدي بيره، عن رفض حزبه نتائج الانتخابات التي جرت في الاقليم، عازياً السبب في ذلك إلى «الخروقات» التي رافقت العملية الانتخابية.

لكن عضو المكتب السياسي للاتحاد، حاكم قادر حمه جان، أشاد بالانتخابات البرلمانية في الإقليم، واصفاً إياها أنها «انتصار» لحزبه وشعب كردستان كافة.

انتصار للاتحاد

وقال، في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، إن الانتخابات البرلمانية التي جرت هي «انتصار للاتحاد الوطني الكردستاني، وإقليم كردستان وشعبه قاطبة».

وأضاف أن «إقليم كردستان لنا جميعا»، مشدداً على أن «الاتحاد الوطني حريص في الحفاظ على وحدة الصف والموقف الكردستاني».

وتابع: أن «وحدة الصف والموقف هو السلاح الوحيد بيد شعب كردستان»، مؤكداً على ضرورة «الحفاظ على حقوق شعب كردستان في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة».

كذلك، دعا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، قباد طالباني، السكان في الإقليم إلى «التعبير عن فرحهم أو قلقهم بعد إعلان النتائج بطرق حضارية والابتعاد عن اللجوء إلى العنف».

وقال في رسالة وجهها إلى الرأي العام في كردستان : «لحسن الحظ انتهت عملية التصويت لانتخابات برلمان كردستان بلا مشاكل وعوائق كبيرة».

وأشاد، بقوات وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة «الذين تمكنوا بنجاح من الحفاظ على الأمن خلال عملية التصويت»، داعياً إياهم إلى الاستمرار على نفس المنوال حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات».

وطالب المواطنين «عند ظهور نتائج الانتخابات أن يعبروا عن فرحهم، أو قلقهم بطريقة حضارية، وأن يبتعدوا عن اللجوء لسبيل العنف والطرق غير الحضارية لأن استقرار إقليم كردستان فوق كل شيء»، معتبراً أن «أي شخص أو جهة تلجأ إلى التخريب ستواجه عقوبة قانونية شديدة».

ويأتي تصريح طالباني، بعد أن شهدت أغلب مناطق الإقليم إطلاق رصاص بشكل عشوائي من قبل أنصار الكيانات التي تدل المؤشرات الأولية على فوزها، تعبيراً عن فرحهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وأعلنت شرطة منطقة كرمیان في بيان لها، تسجيل ثلاث إصابات.

وقال مدير اعلام شرطة المنطقة الرائد جمال قدوري إن «بسبب اطلاق العيارات النارية تعبيرا عن الفرح والسرور أصيب أربعة مواطنين بجروح في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كـلار»، مشيرا إلى أن «هؤلاء المصابين يرقدون حاليا في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار لتلقي العلاج اللازم».

وأضاف أن «الحالة الصحية للمصابين مستقرة»، داعيا المواطنين في الحدود الإدارية لمنطقة كرميان إلى «إيقاف إطلاق العيارات النارية كي لا تتعرض أي جهة للضرر».

كذلك، أصيب شخصان آخران بإصابات «طفيفة» جراء إطلاق نار بشكل طائش في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، تم نقلهما إلى مستشفى القضاء وتلقيا العلاج اللازم.

كذلك، أعلن «حراك الجيل الجديد» برئاسة شاسوار عبدالواحد، أمس الاثنين، رفضه لنتائج الانتخابات أيضاً.

وذكر بيان صادر عن الحراك، أن الأخير «يرفض نتائج الانتخابات، وسيعلن عن موقفه النهائي بهذا الصدد خلال الأيام المقبلة».

«إدعاءات باطلة»

الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعتبر «إدعاء» بعض الجهات الكردية بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان أنها «باطلة» ولا صحة لها.

وقالت القيادية في الحزب أشواق الجاف، إن «ادعاء بعض الجهات الكردية بحدوث عمليات تزوير بانتخابات الاقليم لا تجدي نفعا فهي باطلة»، مبينة أن «الانتخابات كان عليها إشراف دولي وكان هناك حضور للأمم المتحدة، وهذه الجهات أكدت سلامة الانتخابات ونزاهتها».

وبينت أن «على الأحزاب التي أطلقت هذه الادعاءات إعادة حساباتها مع جمهورها، وعليها مراجعة مواقفها وكيفية الدفاع عن كردستان وحقوق الشعب الكردي، وعدم التهرب عن المسؤولية في الأزمات».

وأكدت أن «الشعب الكردي لديه وعي كامل ويعرف من ينتخب ويعرف من هو الذي دافع عنه وحل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالإقليم».

تأكيد حزب بارزاني بـ«سلامة الانتخابات»، قابلته المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان (تابعة للبرلمان) بالتأكيد على حدوث خروقات في العملية الانتخابية.

عضو المفوضية فاضل الغراوي، قال في تصريح له، «سجلنا إقبالاً ضعيفاً جداً من الناخبين، أكثر من 3 ملايين و500 ألف شخص سمح لهم بالاقتراع، ولكن من سجلت بيانتهم 300 ألف شخص فقط».

وأكد «وجود خروق بسيطة لكن لم يثبت لدى المفوضية حصول خروق حمراء»، مشيرا إلى «حضور مراقبين من الكيانات السياسية والأمم المتحدة وإعلام كثيف».

وأضاف: «لم نجد أي استخدام للأجهزة الالكترونية الحديثة في عملية الاقتراع، ما يجعل الانتخابات معرضة للطعن» مشيرا إلى «تطبيق التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الواحدة وهي عملية جديدة تختلف عما حدث في انتخابات مجل النواب الاتحادي».

وكشف عن «قيام جهات أمنية في السليمانية بالضغط في أحد مراكز الاقتراع على التصويت لجهة معينة».

وعزا عزوف الناخبين عن التصويت إلى «التعقديات الانتخابية»، متوقعاً «بقاء الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين في صدارة النتائج».

وأيضاً، كشفت منظمة «تموز» العراقية لمراقبة الانتخابات، عن وجود خروقات رافقت انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقالت رئيسة المنظمة فيان الشيخ، في تصريح صحافي إن «رجال الأمن تدخلوا وطردوا المراقبين من بعض المراكز الانتخابية وحدثت مشاكل مع ممثلي الكيانات السياسية، الأمر الذي ولد ضغطا عليهم ثم انسحبوا ليدخل رجال الأمن لملء الاستمارات، وهذا خرق قانوني واضح».

وأضافت، «راقبنا في محافظة أربيل مركزين فقط، وفيهما حدثت مشاكل عدة منها وجود توقيع على أسماء ناخبين لم يدلوا بأصواتهم».

وتابعت: «عندما كان الأشخاص يأتون للمركز يجدون تواقيع بأسمائهم، وكأن هناك من وقع وصوت بالنيابة عنهم».

في الأثناء، كشفت منظمة «فريدريتش إيبرت» الألمانية التي راقبت الانتخابات، عن نسبة مشاركة «غير واسعة» في الانتخابات البرلمانية.

وقال مدير برامج العراق في المؤسسة يوسف إبراهيم، في بيان،: «كنا نتوقع مشاركة واسعة بسبب التنافس الكبير الذي كان بين الأحزاب قبل الانتخابات، لكن هذا ما لم يحدث، وكان حضور الناخبين أقل من المتوقع منا كمراقبين، وكذلك من الأحزاب السياسية التي دخلت الانتخابات».

وأضاف: «خلال مراقبتنا لنتائج الانتخابات في مدينة أربيل شاهدنا إقبالا ضعيفا على مراكز الاقتراع، لكن العملية تمت بسلاسة رغم وجود بعض الملاحظات التي نعتقد أنها لن تؤثر على نتائج الانتخابات بشكل مباشر».