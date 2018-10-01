﻿إدلب: فصائل المعارضة ترفض وجوداً روسياً في «المنطقة العازلة» و«فيلق الشام» ينفي انسحابه منها

عواصم – «القدس العربي» : أبلغت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم أبرز الفصائل المعارضة في محافظة ادلب ومحيطها، الجانب التركي رفضها أي وجود روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة، بموجب اتفاق أبرمته موسكو وأنقـرة قبل أسـبوعين.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى، في بيان نشره عبر صفحته على تطبيق تلغرام، في وقت متأخر من ليل الأحد عن «لقاء مطول مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع التواجد الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد». وقال إن الجبهة ابدت خلال الاجتماع «رفض» هذا التواجد «وحصل وعد بعدم حصوله وهذا ما تم تأكيده أمس من الجانب التركي».

وجنّب اتفاق توصلت آلية روسيا وتركيا في السابع عشر من الشهر الماضي، محافظة ادلب هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع. وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة روسية.

وتأسست الجبهة الوطنية للتحرير مطلع شهر آب/أغسطس، وتضم غالبية الفصائل غير الجهادية المقربة من تركيا، أبرزها حركة أحرار الشام وفيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي وجيش الأحرار. ويبلغ عديد مقاتليها قرابة ثلاثين ألفاً حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتوجب على الفصائل كافة، بموجب الاتفاق الروسي التركي، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول العشر من الشهر الحالي، وينسحب الجهاديون تماماً منها بحلول منتصف الشهر. وجاء موقف الجبهة الوطنية للتحرير بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يسري على محافظة ادلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد أفاد صباح الأحد عن بدء فيلق الشام سحب آلياته الثقيلة من ريفي حلب الغربي والجنوبي، وهو ما نفاه الفصيل لاحقاً. وسبق لجيش العزة، أحد الفصائل الناشطة في ريف حماة الشمالي، أن أعلن السبت رفضه اقامة المنطقة العازلة على مناطق سيطرة الفصائل فقط، مؤكداً رفضه تسيير روسيا أي دوريات في نطاق سيطرته. كما أبدى خشيته من أن يشكل الاتفاق مقدمة «لقضم المناطق المـحررة».

وتعكس هذه المواقف حالة من الارتباك في صفوف الفصائل المعارضة ازاء الاتفاق، بعدما كانت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير رحبت بمضمونه وأكدت استعدادها التعاون مع تركيا لتطبيقه، وإن كانت أبدت في الوقت ذاته «عدم ثقتها» في روسيا. وتشكل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) عملياً العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق، مع سيطرتها ومجموعات متشددة متحالفة معها على نحو سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي كانت أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، معتبرة الأمر «خطاً أحمر»، في حين أعلن تنظيم حراس الدين قبل أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد المرصد رفضه «لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».

نفي الانسحاب

ونفت جماعة فيلق الشام المعارضة في شمال غرب سوريا تقريراً يفيد بأنها سحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح التي اتفقت على تأسيسها تركيا وروسيا. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال الأحد إن الجماعة هي أول من بدأ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب.

ووفقاً للاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة مع موسكو، حليف الرئيس السوري بشار الأسد الرئيسي، في منتصف أيلول سبتمبر ستمتد المنطقة على طول خط التماس بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية وستنظم القوات التركية والروسية دوريات بها. ويقضي الاتفاق بانسحاب مقاتلي المعارضة منها بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وقال الشيخ عمر حذيفة أحد قادة فيلق الشام لرويترز مساء الأحد «ما تم ذكره من المرصد السوري هو كذب و افتراء ولا صحة له». وقال عبد السلام عبد الرزاق القيادي في تحالف الجبهة الوطنية للتحرير إنه زار جبهة في ريف حلب أمس ولم يكن هناك أي تغيير في الوضع على الأرض. وأضاف «ما في شيء حصل على الجبهات حتى الآن. أغلب السلاح الثقيل يوضع في الخطوط الخلفية وليس على خطوط الدفاع مع النظام».

10 آلاف مقاتل

وكشفت معلومات للحكومة الألمانية أن أكثر من عشرة آلاف مقاتل يعملون في صفوف الجماعات «الإرهابية» في محافظة إدلب السورية، آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة السورية. وحسب معلومات داخلية للحكومة الاتحادية فإن أقوى جماعة مسلحة هي ميليشيات هيئة تحرير الشام التي لديها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة. وتقول البيانات إن هذه الجماعة لديها ما يزيد على ثمانية آلاف مقاتل تقريباً. وحسب البيانات، يضم «الحزب الإسلامي التركستاني» في صفوفه في سوريا ما يزيد على 1500 مقاتل تقريباً، مقابل نحو ألف مقاتل لتنظيم «حراس الدين».

ولكن لا تتوافر بيانات موثوقة بالنسبة لتنظيم «الدولة» (داعش)، ومن المحتمل ألا يتجاوز عدد المقاتلين منه 300 مقاتل. ووفقاً لمعلومات الحكومة الاتحادية، تضم ميليشيات ليست على صلة بتنظيم القاعدة، في صفوفها ما يزيد على 55 ألف مقاتل على الأقل في منطقة إدلب، والجماعة الأقوى هي الجبهة الوطنية للتحرير، بما يصل إلى 50 ألف شخص، وهي عبارة عن تحالف جماعات إسلامية معتدلة. وتسيطر هيئة تحرير الشام على أجزاء كبيرة من منطقة إدلب، وقد انشقت رسمياً عن تنظيم القاعدة، إلا أنها لا تزال تعتبر في كثير من الدول بمثابة الفرع السوري للتنظيم. يذكر أن ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى سوريا كان قد قدّر عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام في إدلب بما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل.