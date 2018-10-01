﻿عمرو دياب يتعرض للهجوم على مواقع التواصل بعد نشره صورة مع آل الشيخ

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقادات واسعة واجهها المطرب المصري عمرو دياب بعد نشره صورا تجمعه برئيس هيئة الرياضة السعودية تركي أل الشيخ على موقع انستغرام.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) صورة تجمعه بآل الشيخ، وعلق عليها « في زيارة لحبيبي أبوناصر للاطمئنان عليه»، فيما أغلق التعليقات على الصورة.

وأغلق دياب إمكانية التعليق على الصورة من متابعيه، خوفا من التعرض لهجوم من قبلهم بسبب نشرها. وكان دياب نشر تغريدة أخرى على موقع تويتر قال فيها: « يا ساحر ـ ملاك الحسن.. شكرا شاعر العرب»، قبل أن يحذفها خوفا من الانتقادات.

وكتبت سامية صلاح على «فيسبوك»: « نجح عمرو دياب طول السنوات الماضية أن يبعد عن السياسة، حتى جاء تركي آل الشيخ بأمواله، وأقحمه فيها».

وأضافت: «عمرو دياب لم يحترم الجمهور أو بلده، كرامتنا أهم منك بكثير».

أما شريف دياب، فقد أكد أنه «لا يراهن أحد على حبنا له حتى لو كان عمرو دياب نفسه، والذي لا يحترمنا، لا يغضب عندما نهاجمه».

وكتب وليد سليمان: «عمرو دياب شهرة بلا حدود وأموال طائلة وبصرف النظر عن تقييمنا له كمطرب، لكن السؤال ما الداعي الذي يجعله يطبل لتركي آل الشيخ».

لم يكتف عمرو دياب بنشر صورته مع آل الشيخ بل نشر صورة أخرى تجمعه بحسام البدري، رئيس نادي «بيراميدز» المملوك للمستشار السعودي، ما أغضب جمهور النادي الأهلي المصري.

وطالب عدد من مشجعي النادي الأهلي بمقاطعة الألبوم الجديد الذي أطلقه دياب، باعتباره يقصد الإساءة للنادي، ويعلن الوقوف بجانب المستشار السعودي في الخلاف الأخير الذي نشب بينه وبين النادي.

وتعاون دياب مع اَل الشيخ خلال ألبومه الجديد، من خلال كتابة أغنيات «الساحر» و«هدد». ووصلت الخلافات بين آل الشيخ والنادي الأهلي المصري إلى حد إعلان الأول سحب استثماراته في مصر، بعد الهتافات المسيئة التي أطلقها جمهور النادي خلال مباراة الفريق، في مواجهة نادي هورويا الغيني في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

ويرى الكثيرون من مشجعي كرة القدم المصريين أن آل الشيخ حاول السيطرة على الرياضة المصرية من خلال دفع أموال للأندية واللاعبين.