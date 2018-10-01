﻿لاتسيو الإيطالي يمدد عقدي إيموبيلي وميلينكوفيتش حتى 2023

روما – الأناضول: أعلن لاتسيو الإيطالي، تمديد عقد لاعبي الفريق شيرو إيموبيلي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش. ووفقا للنادي: «وقع اللاعبان إيموبيلي وميلينكوفيتش على عقدين طويلي الأمد حتى 2023». وأشارت وسائل اعلام إيطالية، أن تمديد عقد اللاعبين يأتي في الوقت الذي اهتمت فيه كبار أندية أوروبا بضمهما في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة ميلينكوفيتش الذي نال متابعة من برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد. ويحتل لاتسيو المركز السادس في الدوري الإيطالي بعد 7 مباريات برصيد 12 نقطة، فيما يتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 21 نقطة.

قائد لايبزيغ الألماني يقرر اللعب للمنتخب المجري

برلين – د ب أ: قرر ويلي أوربان قائد ومدافع لايبزيغ الألماني اللعب لمنتخب المجر. وقال في مقطع فيديو مسجل: «بالمناسبة، الآن أنا لاعب وطني للمجر.» ويحمل أوربان (25 عاما) الجنسيتين الألمانية والمجرية، لكنه اختار اللعب لمنتخب المجر، البلد التي ينتمي له والده. ويستعد المنتخب المجري لمباراتين بالنسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، يخوضهما أمام اليونان واستونيا يومي 12 و15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

قائد المنتخب الأسترالي يعتزل دولياً

برلين – د ب أ: أعلن ميلي جديناك قائد المنتخب الأسترالي اعتزاله اللعب الدولي، بعدما شارك في 79 مباراة مع منتخب بلاده كان أولها في 2008 .وأعلن جديناك قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: «اللعب للمنتخب الأسترالي كان حلما لي منذ نعومة أظافري… اللحظات الهائلة العديدة التي مررت بها ستظل في ذاكرتي دائما، ويمكنني بصدق أن أقول إنني قضيت بعض أفضل الأوقات في حياتي على الملعب خلال تمثيل المنتخب الأسترالي.» ويلعب جديناك (34 عاما) حاليا بخط وسط أستون فيلا الإنكليزي. ولعب جديناك لأول مرة مع المنتخب الأسترالي قبل عشرة أعوام، وارتدى شارة قيادة الفريق في نسختي 2014 و2018 من كأس العالم، وسجل في كل منهما كما توج مع المنتخب بكأس آسيا 2015 التي أقيمت في أستراليا. وقال جديناك: «شعور قيادة بلادنا إلى التتويج بكأس آسيا 2015 وكذلك الإسهام في تحقيق النجاح للمنتخب الأسترالي، سيظل محفورا بذاكرتي دائما.»

سيدات أمريكا بطلات العالم لكرة السلة للمرة العاشرة

مدريد – الأناضول: توّجت سيدات أمريكا، بكأس العالم لكرة السلة التي أقيمت في إسبانيا للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة في التاريخ. وتغلبت سيدات أمريكا على أستراليا في المباراة النهائية 73-56. وكانت المباراة مثيرة في مجملها من لاعبات الفريقين إلى أن تمكنت سيدات أمريكا من انتزاع اللقب لصالحهن. وسبق لأمريكا الفوز بكأس العالم أعوام 1953 و1957 و1979 و1986 و1990 و1998 و2002 و2010 و2014 و2018. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، انتزعت سيدات إسبانيا الميدالية البرونزية بعد فوزهن على بلجيكا 67-60.

الأرجنتيني باتيستا مدربا لنادي قطر

الدوحة – د ب أ: أعلن نادي قطر التعاقد مع الأرجنتيني سيرجو باتيستا، خلفا للمدرب المؤقت يوسف النوبي لنهاية الموسم الجاري وبعقد قابل للتجديد في حال اتفق الطرفان على ذلك .وأكد رئيس النادي أن اختيار المدرب جاء من خلال القناعة بقدارته وسيرته كاسم معروف في عالم التدريب وبعد مفاوضات طويلة، وقال: «لقد وجدنا الرغبة والإصرار لديه على العمل وتحقيق أهداف الفريق». أما المدرب باتيستا فأعرب عن سعادته بتواجده في قطر وخوض تجربة في بلد يعشق كرة القدم، ومع ناد يطمح أن يتجاوز ما هو عليه، وأكد أن قطر ستنظم كأس عالم مميزة عام 2022 من خلال ما تملكه من كفاءات وقدرات كبيرة. وأكد أن الدوري القطري يوجد به العديد من اللاعبين الجيدين، مضيفا: «المهم ما نفعله نحن وما نقدمه من عمل يسهم في تطوير الكرة القطرية من خلال الأندية».

الأندية السعودية تتضامن مع مرتضي منصور في أزمة الكاف والأولمبية

القاهرة – د ب أ: وصف سعد عبدالعزيز العفالق، رئيس نادى الفتح السعودي، قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأنه غير عادل ومجحف بحق رجل خدم الرياضة في بلده .وقال رئيس الفتح: «موقف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في دعم قضية مرتضي منصور غير مستغرب، ونحن معه في دعمه لمنصور الذي له مواقف مشهودة في دعم المملكة في اَي شأن رياضي و سياسي». وفي الإطار ذاته، أكد نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنه يدعم منصور، بعد العقوبات التي وقعت عليه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة الأولمبية .وأضاف المقيرن: «نرفض إهانة مرتضى منصور، فهو رئيس ناد عربي كبير، له جماهير ومحبون، لذلك طريقة التعامل لا بد أن تتحسن، كلنا ندعم رئيس الزمالك».