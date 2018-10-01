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﻿المصابة هاليب تنسحب أمام التونسية أُنس جابر

بطولة الصين للتنس

Oct 02, 2018

بكين – رويترز: اضطرت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا إلى الانسحاب من مباراتها في الدور الأول لبطولة الصين المفتوحة للتنس أمام التونسية أُنس جابر بسبب إصابة في الظهر.
وأصيبت اللاعبة الرومانية خلال المران الأسبوع الماضي خلال بطولة ووهان المفتوحة حيث خرجت هناك من الدور الثاني بعد خسارتها بمجموعتين متتاليتين أمام السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا. وخسرت هاليب المجموعة الأولى أمام التونسية أُنس 6-1 قبل أن تقرر عدم استكمال اللقاء وقالت إنها ستخضع لفحوص لتحديد مدى إصابتها. وقالت هاليب: «أشعر بالألم. لا أعرف السبب بشكل محدد… سأخضع لفحص بالأشعة وسأرى ما سيحدث. أشعر ببعض القلق الآن. أنا حزينة أنه ليس بوسعي استكمال اللقاء. لقد توقفت لأني شعرت أن الأمور ستزداد سوءا لو واصلت». وفازت أنجليك كيربر، المصنفة الثالثة وبطلة ويمبلدون، على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2 و6-2 لتبلغ الدور الثاني. ونجت كارولين غارسيا حاملة اللقب من مفاجأة أمام الصينية وانغ يافان، المشاركة ببطاقة دعوة، وحسمت اللقاء في أكثر من ثلاث ساعات بنتيجة 7-6 و6-7 و6-3. وتعافت الأمريكية سلون ستيفنز من خسارة المجموعة الأولى بعد شوط فاصل لتفوز على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-7 و6-4 و6-4 في مباراة أقيمت في وقت متأخر. ولم تكن ستيفنز، بطلة أمريكا المفتوحة، حققت أي انتصار في آسيا منذ بطولة الصين المفتوحة عام 2015 لكنها حسمت هذه المواجهة في ساعتين و53 دقيقة. وستلعب اللاعبة الأمريكية في الدور الثاني مع الصينية تشينغ سايساي التي فازت 6-4 و6-3 على الأوكرانية ديانا ياسترمسكا.

﻿المصابة هاليب تنسحب أمام التونسية أُنس جابر
بطولة الصين للتنس
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