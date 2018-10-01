﻿صدام عربي بين الأهلي المصري والوفاق الجزائري… والترجي التونسي يخشى أول أغسطس الأنغولي في المربع الذهبي

القاهرة – د ب أ: مع اقتراب من خط النهاية، تزداد آمال الفرق العربية المشاركة بالمسابقة في ارتقاء منصة التتويج، خاصة مع ضمان تأهل أحدها للنهائي.

وتعززت طموحات العرب في الفوز باللقب بعدما حجز الأهلي المصري والترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري مقاعدها في المربع الذهبي، في مواجهة أول أغسطس الأنغولي، الذي تأهل لهذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه. ويلتقي الأهلي مع ضيفه وفاق سطيف، فيما يحل الترجي ضيفا على أول أغسطس اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي. ويأخذ لقاء الأهلي والوفاق الطابع الثأري، حيث يرغب الفريق المصري في رد اعتباره لخروجه من نظيره الجزائري في الدور ذاته بنسخة 1988 بركلات الترجيح، ليستكمل سطيف طريقه بنجاح ويتوج بلقبه الأفريقي الأول رغم أنه كان يلعب حينها في الدرجة الثانية بالجزائر. وبعد مرور 27 عاما، أخفق الأهلي مجددا أمام الوفاق، الذي حرم الفريق الأحمر من الفوز بالكأس السوبر الأفريقي، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح أيضا في نسخة 2015. وبرهن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بثمانية ألقاب، عن عزمه الأكيد لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013، بعدما حقق أكبر انتصار في دور الثمانية، عقب فوزه 4/صفر على حوريا كوناكري الغيني، ليواصل نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون. وعقب حصول الأهلي على نقطة وحيدة فقط في أول جولتين بمرحلة المجموعات، وتأزم موقفه بالمجموعة الأولى، جاء كارتيرون ليعيد البريق للفريق ويقوده نحو الصدارة، وكذلك للصعود إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة عشرة، ليصبح أكثر الفرق تأهلا لهذا الدور. وقاد كارتيرون الأهلي في ست مباريات بالبطولة، حقق خلالها خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد، ولم تهتز شباكه سوى في مباراة وحيدة فقط، حيث يراهن على قوة هجومه الذي أحرز 20 هدفا في 10 مباريات، علما أنه الأكثر تسجيلا بين فرق الدور قبل النهائي. واطمأن كارتيرون على جاهزية نجومه، عقب الفوز الكبير 4/1 على مضيفه النجمة اللبناني يوم الجمعة الماضي في إياب دور الـ32 لكأس زايد للأندية العربية. ورغم ذلك، يفتقد الأهلي قلبي الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب، بالإضافة إلى لاعب الوسط عمرو السولية والجناح ميدو جابر، وكذلك المهاجم الدولي مروان محسن، الذين غابوا جميعا عن مواجهة حوريا كوناكري بسبب الإصابة. ويسعى الوفاق، الذي توج باللقب عامي 1988 و2014، لمواصلة مغامرته، حتى ولو كان على حساب نادي القرن في أفريقيا، لا سيما بعد قوة الدفع التي حصل عليها بعدما أطاح بالوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) في دور الثمانية، إثر فوزه 1/صفر في مجموع المباراتين. ويأمل الوفاق في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي سيقام بالعاصمة المصرية القاهرة، أملا في تسهيل مهمته بلقاء العودة. ولم يحقق الوفاق سوى انتصار وحيد فقط خارج ملعبه في النسخة الحالية، عندما تغلب على مواطنه مولودية الجزائر 2/1 في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، وهي التي منحته بطاقة العبور لدور الثمانية، فيما تلقى خسارتين وتعادل في ثلاثة لقاءات. وأثار الوفاق قلق جماهيره عقب خسارته صفر/1 أمام شبيبية القبائل يوم الخميس الماضي بالدوري الجزائري في البروفة الأخيرة قبل لقائه الأفريقي، لتزيد حدة الانتقادات للمدرب المغربي رشيد الطوسي، الذي تعالت الأصوات المطالبة برحيله بسبب النتائج المخيبة في المسابقة المحلية، التي شهدت تلقيه خسارتين والتعادل في مثلهما مقابل ثلاثة انتصارات، ليحتل المركز الخامس.

ويطمح الترجي لاستكمال مشواره في البطولة التي أحرز لقبها عامي 1994 و2011، عندما يلاقي مضيفه أول أغسطس (الحصان الأسود). ويأمل الفريق الملقب بـ»شيخ الأندية التونسية» في مواصلة نتائجه الجيدة، بعدما ارتفعت معنويات لاعبيه عقب اجتيازهم عقبة النجم الساحلي التونسي في دور الثمانية. وبعد فترة من عدم الاستقرار في النتائج والاهتزاز في المستوى، جاء فوز الترجي على النجم ليعيد الكثير من الهدوء لأبناء باب سويقة. ويعتبر الترجي الوحيد بين المتأهلين للدور قبل النهائي الذي تغلب على منافسه في دور الثمانية ذهابا وعودة، حيث فاز 2/1 على النجم ذهابا، قبل أن يكرر تفوقه 1/صفر في مدينة سوسة. ودائما يجيد الترجي اللعب خارج ميدانه، حيث حقق فوزين مقابل ثلاثة تعادلات ولم يعرف طعم الخسارة خلال المواجهات الخمس التي لعبها بعيدا عن العاصمة التونسية، ما يبعث تفاؤل جماهيره حول قدرته على العودة بنتيجة جيدة من العاصمة الأنغولية لواندا. ويعول خالد بن يحيى مدرب الترجي على قدرة عناصر الخبرة في فريقه على صنع الفارق، مثل خليل شمام وطه ياسين الخنيسي والجزائري يوسف البلايلي والمحترفان الإيفواري فوسيني كوليبالي والكاميروني فرانك كوم. ويحلم أول أغسطس بأن يصبح أول فريق أنغولي يتأهل لنهائي البطولة، بعدما كرر إنجاز مواطنه بيترو أتلتيكو الذي بلغ المربع الذهبي في نسخة 2001. وتعد هذه المباراة الثالثة التي يلتقي فيها أول أغسطس مع أحد الأندية التونسية في النسخة الحالية، بعدما تعادل 1/1 مع النجم الساحلي في دور المجموعات.