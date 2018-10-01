﻿مارادونا يطالب ميسي بعدم العودة إلى المنتخب الأرجنتيني

بوينس آيرس – د ب أ: طالب أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا من مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بعدم العودة إلى منتخب الأرجنتين بعد خروجه مبكرا من كأس العالم 2018.

«ماذا تقول لميسي؟»، كان هذا أحد الأسئلة التي وجهها أحد الصحفيين لمارادونا خلال مقابلة في مدينة سينولا المكسيكية حيث يقيم مارادونا ويشرف على الفريق الكروي للمدينة، دورادوس. ورد مارادونا، المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني: «أقول له لا تعود مرة أخرى». وسأل الصحفي: «هل يعتزل اللعب مع المنتخب؟»، ليجيب مارادونا: «نعم، لأنه إذا خسر المنتخب تحت 15 عاما فالمسؤول هو ميسي وإذا وضع جدول مباريات الدوري الأرجنتيني راسينغ أمام بوكا فميسي المسؤول أيضا، دائما هو صاحب الذنب، أنا أقول له لا تذهب مرة أخرى أيها المجنون، ولنرى إذا كانوا سيتحملون هذا ولنرى إذا كانوا يتحلون بالشجاعة». وردا على سؤال عما إذا كان شعر بالدهشة من التزام ميسي بالصمت بعد خروج الأرجنتين من المونديال، أكد مارادونا قائلا: «نعم، وكنت أتمنى أن يرسلنا جميعا للجحيم لأنه ليس مسؤولا عن إنه ليس بطلا للعالم». وتابع: «بالفعل جميعنا نضع أمالنا فيه، ولكن عندما تكون في المضمار تأمل في أن يفوز حصانك ولكنه يحل ثامنا، في فورمولا-1 يملك فيتيل محركا قويا للغاية ولكن يتفوق عليه هاميلتون، اليوم المنتخب لا يوقظه شيء». وانتقد مارادونا مستوى المنافسين الذين واجهوا الأرجنتين وديا مؤخرا، وقال: «نحن نطيح بكل هيبتنا التي اكتسبناها». وتناول بالنقد أيضا تعيين ليونيل سكالوني مدربا للأرجنتين مؤقتا، وقال: «إنه فتي جيد للغاية ولكن لا يمكنه أن يدير حتى الحركة المرورية، كيف نعطي المنتخب الأرجنتيني لسكالوني، هل نحن جميعا مجانين؟». وأعرب عن امتعاضه من قرار سكالوني بتعليق القميص رقم 10 حتى يكشف ميسي عن قراره بشأن الاستمرار مع المنتخب. وأكمل قائلا: «يبدو لي أبلهاً، لأنه إذا كنت سأعطيه لميسي فعلى ميسي أن يمنحه للفتى الذي سيلعب في مركز اللاعب رقم 10، إنه عمل مبالغ فيه، أشعر بالاستياء». وأكد مارادونا أنه يأمل في أن يتولى سيزار مينوتي، مدرب المنتخب الأرجنتيني الفائز بمونديال 1978، من جديد المسؤولية الفنية للمنتخب. وأضاف: «يجب أن يكون النحيل مينوتي رئيسا للمنتخبات الوطنية، وبدون شك سأعمل معه». وتحدث مارادونا عن عمله مدربا لدورادوس المكسيكي، حيث قال: «يمكنني أن أشعر بالرضا عن العمل في التدريب هنا مع لاعبين ينتمون إلى دوريات ضعيفة، ليس من الضروري أن تحظى ببعض ممن يكسبون ملايين الدولارات، كرة القدم لن تموت عند أقدام خمسة أو ستة لاعبين يكسبون 20 مليون دولار، نحن دائما ننظر إلى كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار، نحن كثيرون يا فتيان».