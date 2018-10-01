﻿بوشيتينو يتوق لمواجهة الغريم السابق برشلونة

لندن – رويترز: قال ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام الانكليزي إنه يخطط لهزيمة برشلونة، مقرا بانه لن يتمكن أبدا من تدريب العملاق الكتالوني.

ويرى بوشيتينو أن تاريخه السابق سيحول دون توليه تدريب برشلونة في يوم من الأيام لأنه كان ينتمي لغريمه إسبانيول كلاعب وكمدرب. إلا أن المدرب الأرجنتيني أعرب عن سعادته لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال غدا الأربعاء على استاد «ويمبلي». وقال: «مواجهة برشلونة تحفزني لأنني أحد مشجعي اسبانيول كما عشت سنوات عدة في برشلونة. أدرك تماما صعوبة تدريب برشلونة… طريقنا مختلف تماما. تدريب برشلونة سيكون مستحيلا». وخسر توتنهام مباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية بدوري الأبطال أمام الانتر الايطالي ويحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح أمام برشلونة الذي غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي. وقال بوشيتينو: «الفوز أمر رائع دوما والانتصار على برشلونة سيكون أكثر روعة لان ذلك سيعني شيئا أكثر أهمية لنا. بالنسبة لي أعتبر ميسي أفضل لاعب في العالم وسيبقى في هذه المكانة حتى يعتزل».