﻿توتنهام ومانشستر سيتي يتطلعان إلى استعادة التوازن… ومورينيو يبحث عن تخفيف الضغوط

برلين – د ب أ: بعدما خسر توتنهام ومانشستر سيتي مباراتهما الأولى في دوري أبطال أوروبا، يتطلع الفريقان الإنكليزيان إلى استعادة التوازن سريعا عندما تنطلق اليوم الجولة الثانية، كما يأمل مانشستر يونايتد في التخلص من الضغوط الهائلة الواقعة على كاهله ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحل السيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي، ضيفا على هوفنهايم الألماني ويلتقي مانشستر يونايتد ضيفه بلنسية الإسباني اليوم بينما يستضيف توتنهام برشلونة مساء الأربعاء على ملعب استاد «ويمبلي». ويواجه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام ما يشبه الأزمة بسبب الإصابات، حيث غاب ديلي ألي عن المباراة التي انتهت بالفوز على هدرسفيلد السبت في الدوري الإنكليزي، كما أصيب يان فيرتونخن وموسى ديمبيلي. وقال بوتشيتينو: «نحن في حاجة لتقييم حالة يان وموسى، ومن ثم نرى ما سيحدث»، كما أشار إلى أن النادي بحاجة إلى معرفة الموعد المحتمل لعودة ألي من جديد. واستهل توتنهام مشواره في دوري الأبطال بالهزيمة أمام إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على آيندهوفن في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية. ويخوض توتنهام المباراة على ملعبه بآمال كبيرة، خاصة في ظل تراجع نتائج برشلونة الذي لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات. وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة: «نعرف أنه يفترض بنا تعزيز القوة الدفاعية لدينا. في الموسم الماضي كان يصعب التسجيل في مرمانا، لكن الفرق الآن تهز شباكنا من أبسط الفرص. يجب أن نظهر بمستو أفضل.» أما السيتي ، فتلقى ضربة على ملعبه في مباراته الأولى بدوري الأبطال بالهزيمة أمام ليون الفرنسي في أولى مباريات المجموعة السادسة، لكنه يخوض المباراة أمام هوفنهايم بثقة عالية بعد تقديم عروض قوية في الدوري الإنكليزي، بينما تجمع المباراة الأخرى في المجموعة ليون وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي تعادل مع هوفنهايم في الجولة الأولى. وقال بيب غوارديولا مدرب السيتي: «مهنتنا تتطلب الكثير، فعلينا تقديم أفضل ما لدينا كل يوم. أود أن يتحلى جميع لاعبينا بالتركيز.» أما يونايتد الذي استهل مشواره في البطولة الأوروبية بالفوز على يانغ بويز السويسري، فيعاني من ضغوط كبيرة قبل لقاء بلنسية في المجموعة الثامنة، حيث خرج من كأس المحترفين الإنكليزية ثم خسر أمام وستهام السبت ليكرر أسوأ بداية له في موسم في الدوري الإنكليزي. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة، يلتقي يوفنتوس ضيفه يانغ بويز، في مواجهة تشهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأولى أمام بلنسية. وأكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن فريقه «لا يزال بحاجة إلى التحسن»، رغم تحقيق ثمانية انتصارات متتالية، وأوضح: «لا نزال نرتكب أخطاء».

ويتطلع ليفربول إلى استعادة بريقه من جديد بعدما خسر أمام تشلسي في كأس المحترفين وتعادل معه في الدوري، عندما يحل ضيفا على نابولي الإيطالي مساء الأربعاء في المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريد ستار الصربي. وقال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، الذي تغلب على سان جيرمان في الجولة الأولى: «هذه من نوعية المباريات التي تشعر بحماس شديد للعب فيها، فهي أجواء جيدة لمباريات أوروبية جيدة.» وفي المجموعة السابعة، يأمل روما الإيطالي في نفض غبار الهزيمة بالجولة الأولى، عبر مواجهة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم. ويتمتع لاعبو روما بمعنويات هائلة بعد الفوز في الدربي أمام لاتسيو 3/1، استمرارا لعودة روما بعد البداية المتواضعة له في الموسم. وفي المباراة الأخرى في المجموعة السابعة، يحل ريال مدريد ضيفا على سيسكا موسكو الروسي، مفتقدا جهود أربعة من أهم لاعبيه. ويعاني النجم الويلزي غاريث بيل من إصابة في الفخذ، ولا يزال إيسكو يتعافى من التهاب الزائدة الدودية، ويعاني مارسيلو من إصابة في ربلة الساق، بينما يخضع سيرخيو راموس لراحة بعدما خاض ثلاث مباريات خلال سبعة أيام. ورغم البداية القوية التي حققها الريال في البطولة الأوروبية أمام روما، عانى الملكي من تراجع القدرة التهديفية مؤخرا حيث لم يسجل سوى هدفين خلال آخر أربع مباريات في الدوري الإسباني. وقال المدرب جولين لوبيتيغي: «نصنع العديد من الفرص وإذا واصلنا ذلك، أنا واثق من أن الأهداف ستأتي.» ويتطلع بايرن ميونيخ إلى استعادة نكهة الانتصارات من جديد على ملعبه عندما يستضيف أياكس الهولندي في المجموعة الخامسة، حيث أخفق البايرن في الفوز بآخر مباراتين على ملعبه. وقال المدرب نيكو كوفاتش: «بالطبع نتطلع إلى حصد النقاط الثلاث في مباراتنا بدوري الأبطال، كي نشعر بأريحية قبل خوض المباريات التالية.» والمجموعة الخامسة يحل بنفيكا البرتغالي ضيفا على آيك أثينا اليوناني. وتشهد المجموعة الأولى مساء الأربعاء، لقاء بوروسيا دورتموند الألماني مع موناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد مع كلوب بروج البلجيكي، والمجموعة الرابعة، لقاء شالكه الألماني مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي مع غالطه سراي التركي.