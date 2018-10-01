﻿إندونيسيا: توقيف فرنسي في حوزته أربعة كيلوغرامات من المخدرات

لومبوك (اندونيسيا) ـ أ ف ب: أوقفت السلطات الإندونيسية فرنسيا في حوزته أربعة كيلوغرامات من المخدرات، حسب ما أعلنت الشرطة أمس الإثنين، في قضية قد تصل الأحكام القضائية فيها إلى الإعدام في هذا البلد.

وقالت مصادر رسمية عدة إن فيليكس دورفين أوقف في آخر أيلول/سبتمبر في مطار لومبوك وفي حوزته أنواع عدة من المخدرات، من الكوكايين والإكستيسي والميثامفيتامينات كان يخبّئها في مكان خفيّ في الحقيبة.

وقال يوس فضل الله، رئيس شرطة مكافحة المخدرات في منطقة ويست نوسا تينغارا، في مؤتمر صحافي: «جلب المشتبه فيه المخدرات من فرنسا، وقد مرّ في ألمانيا ثم سنغافورة وصولا إلى لومبوك حيث كان ينوي تسليمها لشخص ما».

ولدى وصوله إلى مطار لومبوك لاحظ أن عناصر الشرطة يفتّشون الحقائب فحاول الفرار لكنه لم يُفلح.

وهو يبلغ من العمر ثلاثين عاما.

وقالت السفارة الفرنسية إنها تتواصل مع السلطات الإندونيسية حول هذه القضية، وإن القنصلية تتثبّت من حصوله على معاملة حسنة وحقّه في طلب محام.

وتعدّ القوانين الإندونيسية من الأشدّ في العالم في مكافحة المخدرات، وتصل عقوبة من يدانون بالاتجار بها إلى الإعدام.

ويقبع في سجون إندونيسيا حاليا فرنسيان، أحدهما أوقف في عام 2011 وهو محكوم بالسجن المؤبد، والثاني موقوف من عام 2007 وهو محكوم بالإعدام.