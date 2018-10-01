﻿عجوز ألمانية تحتفظ بجثة زوجها عاما ونصف العام!

هامبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة هامبورج شمال ألمانيا، أمس الإثنين، أن سيدة عجوز (73 عاما) احتفظت بجثة زوجها المتوفى (74 عاما) طوال عام ونصف العام في شقتهما.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد ذكرت أنباء عن ذلك من قبل.

وحسب الادعاء، شعر أحد معارف الزوجين بالقلق عليهما، إذ لم يكن رأى الزوج منذ عام ونصف، فأبلغ الشرطة للتحقق من الأمر في الدور التاسع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وعندما امتنعت الزوجة عن فتح غرفة مغلقة، أصاب الارتياب أفراد الشرطة.

وعثروا على الجثة المتحللة تماما للزوج في فراشه.

وأمر الادعاء العام بتشريح الجثة، ولكنها لم تعثر على أي أدلة على ارتكاب جريمة أو وجود مؤامرة.

وقالت نانا فرومباخ، المتحدثة باسم الادعاء العام: «ربما يعدّ الأمر حادثا أسريا مأساويا»، مضيفة: «ربما كانت لدى السيدة العجوز صعوبات في ترك (الزوج).