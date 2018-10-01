﻿متحف أمريكي خاص يصبح الأكبر في العالم

بوتوماك (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: لا يحظى متحف غلينستون الأمريكي الخاص في واشنطن بشهرة كبيرة، لكنه أصبح بعد أعمال توسعة أكبر متحف في العالم على أن يفتح المبنى الجديد أبوابه للجمهور في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي حين تعول متاحف كثيرة على زوار من عشاق التقاط الصور وبثها عبر تطبيق «إنستغرام» وتكتظ بالرواد، قرر «غلينستون» انتهاج مقاربة مختلفة.

فيتمتع الزوار بتغريد الطيور وصرير الزيزان قبل الوصول إلى هذا المتحف عبر درب غير معبد يؤدي عبر تلال إلى المبنى الجديد الذي بلغت كلفته أكثر من 200 مليون دولار.

وتتنصب على تلة منحوتة ضخمة بعنوان «سبليت روكر» للفنان الشهير جيف كونز وتطل على 11 جناحا جديدا مترابطا تبلغ مساحتها 19 ألف متر مربع بنيت على أرض تمتد على 93 هكتارا.

وتتوسط المجمع بحيرة تضم نبتات مائية وتحيط بها جدران زجاجية. وقد صمم المهندس المعماري توماس فيفير المبنى الرمادي الفاتح الذي يتسلل إليه النور الطبيعي.

وتوضح إميلي راليس (42 عاما) التي أسست «غلينستون» مع زوجها ميتشيل، رجل الصناعة صاحب المليارات البالغ 62 عاما: «كل شيء مضبوط بدقة متناهية للسماح بأن تدوم هذه التجربة طويلا».

وقد سعيا من خلال ذلك إلى «إيجاد لحظات هدوء مع إمكانية الجلوس أمام عمل فني من دون ان يشعر الزائر بأنه مضغوط وعليه التحرك»، على ما تؤكد.

وتختلف التجربة الناجمة عن هذا الديكور من موسم إلى آخر.

وتعتبر مجموعة الأعمال الفنية العائدة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، والموجودة في «غلينستون»، من الأفضل في العالم مع أعمال للويز بورجوا وجاكسون بولوك ومارك روثكو وريتشارد سيرا الذي تعرض له منحوتتان فولاذيتان.

وخلافا لغالبية المتاحف الأخرى، لا تعلق على الجدران أي نصوص توضيحية، فيما لا تحوي بعض الصالات إلا عملا واحدا.

وتستوي لوحة كبيرة لبريس ماردن بعنوان «موس سوترا ويذ ذي سيزونز» (2010-2015) في قاعة تم تصميمها بالتعاون مع الفنان.

وهي مؤلفة من أربعة جدران أحادية اللون تمثل الفصول الأربعة.

ويعرض في قاعة سقفها زجاجي عمل «مون لاندينغ» (الهبوط على القمر) وهو عبارة عن ثلاث لوحات سوداء للفنان الياباني اون كاوارا، وعلى كل واحدة كتب أحد تواريخ مهمات «أبولو 11» الثلاث في تموز/يوليو 1969 عندما مشى الإنسان للمرة الأولى على سطح القمر.

وتوضح إميلي راليس التي كانت تشرف على دار «غلادستون غاليري» في نيويورك سابقا: «لقد وعدنا الفنانين بأن نقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق رؤيتهم. وهذا أمر مهم جدا للفنانين اليوم».