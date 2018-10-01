﻿آسيا أرجنتو تعترف أخيرا بأنها أقامت علاقة جنسية مع قاصر

روما ـ أ ف ب: أقرت الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو، وهي من أبرز اللواتي يتهمن المنتج الأميركي هارفي واينستين بالتحرش، بأنها أقامت علاقة جنسية مع الممثل الشاب جيمي بينيت الذي يتهمها بالاعتداء عليه جنسيا.

وخلال برنامج تلفزيوني في إيطاليا، تحدثت أزيا أرجنتو التي سبق ونفت أن تكون أٌقامت علاقة جنسية مع الشاب، مطولا عن علاقتها بجيمي بينيت.

وكانت الممثلة عرفت بينيت وهو طفل ورافقته في مسيرته والتقته مجددا في أيار/مايو 2013 عندما كان في السابعة عشرة وهي في السابعة والثلاثين. وكان الممثل والمغني الأمريكي البالغ 22 عاما اليوم، روى في 24 أيلول/سبتمبر أن آسيا أرجنتو قبلته مطولا ومن ثم «دفعتني على السرير وانتزعت سروالي» مضيفا أن «علاقة جنسية كاملة» حصلت بعد ذلك.

ونفت هي نفيا قاطعا أن تكون هذه الرواية صحيحة، موضحة أن الشاب طلب منها مساعدته للاستعداد لجلسة أداء للحصول على دور، كما درجت أن تفعل وهو طفل.

وروت تقول: «راح يقبلني ويلامسني ليس كأم وطفلها، كما كنت أراه أنا، بل كصبي لا يسيطر على هرموناته (..) وقد أصبت بصدمة».

وأضافت الممثلة: «لقد أنقض علي (..) وكان فوقي وأخذ لذته. لكني لم أشعر بشيء ولم أتفاعل لأن هذا الأمر بالنسبة لي غير معقول». وأوضحت: «قال لي إن هذه نزوة تراوده منذ كان في الثانية عشرة».

وفي الأشهر التالية، أكدت أنها تلقت منه عبر تطبيق «سنابتشات» تسجيلات مصورة حميمة له. ولم تقطع علاقته به «لأني كنت أشفق عليه».