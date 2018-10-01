﻿السويد: الحبس عامين لمصور أُدين بواقعة حجبت «نوبل»

ستوكوهولم ـ الأناضول: قضت محكمة سويدية، أمس الإثنين، بمعاقبة مصور سويدي (يحمل الجنسية الفرنسية أيضا) بالسجن عامين، إثر إدانته في واقعة اغتصاب تسببت في حجب جائزة نوبل للآداب لعام 2018. وقالت المحكمة، في بيان نشر في وسائل إعلام سويدية، إن جان كلود أرنولت (72 عاما) أدين بتهمتين تتعلقان باغتصاب امرأة في عام 2011 وهو زوج «كاتارينا فروستنسون» إحدى عضوات الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل.

وأوضح البيان أن «المتهم مُذنب بجريمة اغتصاب ارتكبت بين يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2011 (…) ومنحت الضحية تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها». وتسببت الواقعة في أكبر فضيحة طالت الأكاديمية السويدية، إذ حجبت جائزة نوبل في مجال الآداب، أبريل/نيسان 2018، كما استقال 6 أعضاء من الأكاديمية السويدية على إثرها. وكان 6 أعضاء بالأكاديمية السويدية استقالوا في وقت سابق من العام الجاري، على خلفية موجة تسريبات عن وجود علاقات بين الأكاديمية وشخصية متهمة بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية من أعضاء الأكاديمية أو ذويهم، ما أدى لحجب الجائزة في الأدب لهذا العام، على أن يعلن اسم الفائز بها مع الفائز بالجائزة لعام 2019.

وتواجه الأكاديمية السويدية، وهي مجلس من كبار الكتاب واللغويين، انتقادات واسعة على خلفية تبعات الواقعة، إضافة إلى تسريب أسماء بعض الفائزين بجوائز «نوبل» قبل الإعلان الرسمي عنها.

وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت صحيفة «داكينس نهيتار» السويدية، أنّ جان كلود أرنولت، زوج «فروستنسون» العضو في الأكاديمية، سرب 7 مرات أسماء الفائزين بجوائز نوبل قبل الإعلان عن أسمائهم، وهو متهم بالتحرش الجنسي بـ19 سيدة، بينهم بنات أعضاء في الأكاديمية السويدية.