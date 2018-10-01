إمرأتان تشوهان لافتة إنتخابية لمرشحة مسلمة في كندا- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”- من رائد صالحة :

قال تيموثي ميرليس إنه كان يهرول على طول شارع “سانت فيربور” في منطقة اوترمونت عندما شاهد امرأتين تخربان لافتات انتخابية للمرشحة المسلمة المحجبة، لفيت توريس.

وتقدمت المرشحة المسلمة عن كوبيك الكندية بشكوى الى رئيس موظفي الانتخابات في الولاية، وشاركت في نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويظهر الفيديو قيام إحدى النساء بسحب اللافتة الانتخابية وكتابة عبارة ( دولة علمانية) محلها على غطاء رأس توريس بينما تنظر المرأة الاخرى الى مارتيس وهي تضحك.

وقال ميرليس، وهو أستاذ مشارك في جامعة ماكغيل ، أنه شاهدهم يشوهون لافتة اخرى قبل ذلك ، وأضاف أنه كان مستاءا جدا بسبب تصرفاتهم ضد الإسلام وأنه يعتقد ان التخريب غير قانوني مما دفعه الى إبلاغ لجنة الانتخابات مشيرا الى ان الحادث وقع بعد الظهيرة في وضح النهار.

وقالت لجنة الانتخابات أنها لا تستطيع التعليق على الشكاوى الفردية ولكن الأمور متروكة للشرطة للتعامل مع التخريب على الملصقات الانتخابية لأن تشويهها يعد جريمة.

وتعرضت لافتات انتخابية لمرشح مسلم آخر لتخريب قبل أسبوعين في انتخابات مقاطعة كيبيك حيث كان الملصق الاناخابي للمرشح المستقل على داهان ملئيا بالرصاص البلاستيكي ، وفي وقت لاحق، قام رجل يبلغ من العمر 26 عاما بتسليم نفسه الى الشرطة قائلا بانه لا يعتبر ما قام به جريمة كراهية .