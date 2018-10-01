سرقة مجوهرات لطليقة الوليد بن طلال قيمتها مليون دولار

باريس – لندن : لم يعد أسم الأميرة السعودية التي سُرقت مجوهراتها مؤخرا في فرنسا سرا، إذ كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن أميرة الطويل، طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال هي التي تعرضت للسرقة أثناء حفل زفافها مع رجل الأعمال الإماراتي، خليفة المهيري، الذى يعتبر سابع أغنى رجل في الامارات.

وتم الإعلان عن سرقة المجوهرات في اليوم التالي لحفل العرس الذي أقيم في قصر(Château de Vaux-le-Vicomte) بالقرب من العاصمة الفرنسية، باريس، بحضور شخصيات معروفة من بينها، أوبرا وينفري وغاييل كينغ.

وكشفت التحقيقات الاولية ان قيمة المجوهرات تصل الى مليون دولار، وتمت عملية السرقة من غرفتها في فندق ” ريتز” في باريس ، وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أى علامة على حدوث اقتحام للغرفة التى كانت فيها المجوهرات.

وانفصلت أميرة الطويل عن الأمير الوليد بن طلال الذي يكبرها ب 28 سنة في عام 2013 بعد ان كانت الزوجة الرابعة له ، وقد رافقته في معظم المناسبات والرحلات الاجتماعية والإنسانية والثقافية حول العالم.

وتقدر ثروة الطويل (34 عاما) بـ 18 مليون دولار.