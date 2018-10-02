زلزال شدته 6.2 درجة قرب فلوريس بإندونيسيا

إندونيسيا : قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزال بلغت قوته المبدئية 6.2 درجة وقع قرب جزيرة فلوريس في جنوب إندونيسيا، وذلك بعد أربعة أيام من زلزال مدمر في سولاويسي قتل 844 شخصا على الأقل.

وخفضت هيئة المسح الجيولوجي لاحقا شدة الزلزال إلى 5.9 درجة. ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غربي إندي على جزيرة فلوريس.

ولم تصدر على الفور تحذيرات من موجات مد (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

( رويترز)