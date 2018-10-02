الصين تندد بأمريكا بسبب عملية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

بكين : عبرت الصين، اليوم الثلاثاء، عن غضبها بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع علية، وقالت إنها تعارض بحزم عملية “حرية الملاحة” الأمريكية ووصفتها بأنها تهديد لسيادتها.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأمريكية لمغادرة المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان منفصل أنها تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال “الاستفزازية”.

( رويترز)