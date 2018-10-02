الشرطة الإسبانية تتصدى لمتظاهرين حاولوا اقتحام برلمان كتالونيا

برشلونة: فضّت الشرطة الإسبانية، الإثنين، مظاهرة نظمها نشطاء مؤيدون لانفصال كتالونيا قرب برلمان الإقليم في مدينة برشلونة.

وذكر موقع إسباني أنّ الشرطة تصدت لعدد من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر برلمان الإقليم أثناء المظاهرة، التي تأتي بالتزامن حلول الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وأضاف أنّ المتظاهرين أحرقوا العلم الإسباني أثناء المظاهرة، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، توقعت الشرطة الإسبانية مشاركة نحو 180 ألف شخص من مؤيدي الانفصال في مسيرة مسائية، لإحياء الذكرى الأولى لاستفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

والسبت أصيب 14 شخصا بجروح، وأوقف 6 آخرون في برشلونة، خلال مواجهات بين ناشطين مؤيدين لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وعناصر من الشرطة نظموا مسيرة رفضاً للانفصال.

والعام الماضي، صوت نحو 90 في المئة لصالح الانفصال في استفتاء نظمته حكومة كتالونيا السابقة بقيادة كارليس بيغديمونت مطلع أكتوبر/تشرين أول 2017.

ثم صوت برلمان الإقليم في 27 من الشهر ذاته على إعلان الانفصال؛ ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم. (الأناضول)