جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 21 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وقال الجيش، في بيان، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، حسب زعمه، و”تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”، دون تقديم تفاصيل أخرى.

فيما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) -أنباءً متفرقة- عن تلك الاعتقالات، وذكرت منها اعتقال مواطن من بلدة بيت أمر شمال الخليل، و3 شبان من محافظة جنين بينهم أسيران محرران، ومواطنان من مدينة طولكرم أحدهما أسير محرر، وشاب من قرية العساكرة شرق مدينة بيت لحم.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى ( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ6500 أسير، بينهم 350 طفلا، و62 أسيرة، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، و500 أسير إداري (أسرى بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. (الأناضول)