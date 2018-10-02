الدفاع الروسية: معبر القنيطرة جاهز للافتتاح من الجهة السورية

القاهرة: قال الفريق سيرجي كورالينكو نائب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، إن معبر القنيطرة بين سوريا وإسرائيل جاهز للافتتاح من الجهة السورية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” الثلاثاء عنه القول :”المعبر الحدودي جاهز، وعلى استعداد لبدء العمل، وهذا الأمر سبقه الكثير من العمل نفذته قوات الجيش بدعم من القوات الروسية، وسبقه أيضا دحر الإرهابيين من المنطقة”.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال مؤخرا إن إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة الحدودي مع سوريا، معتبرا أن “الكرة موجودة الآن في الملعب السوري”.

وكان تم إغلاق المعبر عام 2014 بعد اقتراب مسلحين من المنطقة. واستعاد الجيش السوري المعبر أواخر تموز/يوليو الماضي. واستأنفت قوة “يوندوف” لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الدوريات في القنيطرة في آب/أغسطس الماضي.

يشار إلى أن المعبر يستخدم في الأساس من أجل قوات “يوندوف” المعنية بالمراقبة، ومن أجل السماح لأبناء الأقلية الدرزية في الانتقال بين الجانبين. (د ب أ)