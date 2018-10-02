عهد التميمي في تونس بدعوة من الرئيس السبسي

تونس: يستقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، المناضلة الفلسطينية الشابة عهد التميمي، بحسب مصدر بالرئاسة.

وقالت مسؤولة الإعلام في الرئاسة التونسية عايدة القليبي، إن الرئيس الباجي قائد السبسي، يستقبل “التميمي” الثلاثاء، في قصر قرطاج.

وكانت التميمي، قد وصلت “مطار تونس قرطاج الدولي”، مساء الإثنين، في زيارة إلى البلاد، بناءً على دعوة تلقتها من الرئيس السبسي.

وعلى صعيد متصل، ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت لاحق اليوم، بمقره المركزي، حفل تكريم للشابة الفلسطينية وعائلتها، بحسب بيان للاتحاد عبر صفحته على “فيسبوك”.

وتحولت التميمي، إلى “أيقونة” للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين، عقب اعتقالها ووالدتها “ناريمان”، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، إثر لطمها ضابطاً إسرائيلياً خلال اقتحام قوات الجيش قريتها “النبي صالح” شمال غرب رام الله.

وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في مارس/ آذار الماضي بسجن الفتاة الفلسطينية، 8 شهور، بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية نهاية تموز/ يوليو الماضي، عن عهد ووالدتها على مدخل بلدتهما وسط الضفة الغربية. (الأناضول)