إسرائيل تنفي وجود وساطة نرويجية لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس

القدس: نفى مسؤول إسرائيلي، وجود وساطة نرويجية، بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وإسرائيل، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه ولا صفته، قوله إن التقارير عن الوساطة النرويجية في صفقة للتبادل “ليست صحيحة”.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية قد نقلت الاثنين عن مصدر في حماس قوله بوجود “تدخل نرويجي لإتمام صفقة تبادل الأسرى”.

وذكر المصدر أن النرويجيين تسلموا، عبر مبعوثهم الذي زار غزة خلال الشهر الماضي، رداً إيجابياً من حماس، يرحب بوساطتهم، فيما نقل المبعوث أن بلاده وعدت بتقريب وجهات النظر مع الإسرائيليين.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد كشفت في مطلع أبريل/ نيسان 2016، عن وجود أربعة إسرائيليين أسرى لديها، بينهم جنديان، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أموات.

فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أيضا، في أوقات سابقة، عن فقدان أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان خلال حربها على غزة (بدأت في 8 يوليو/تموز 2014 وانتهت في 26 أغسطس/آب من العام نفسه) هما “آرون شاؤول”، و“هدار غولدن”، واعتبرتهما قتيليْن بناء على معطيات من موقع الاشتباك الذي اختفيا على إثره. (الأناضول)