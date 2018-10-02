ليبرمان: الجيش مستعد للحرب ولا نريد غزو “غزة”

القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن جيش الاحتلال، يتمتع بالكفاءة والقدرة، وكامل الاستعداد لخوض “الحرب”، أكثر من أي وقت مضى.

وقال ليبرمان في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نشرته الثلاثاء: ” أعتقد أنه منذ عام 1967، لم تكن هناك حالة من الاستعداد واللياقة لجيش الدفاع الإسرائيلي كما هو الحال اليوم “، في إشارة إلى الحرب التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومنطقة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية.

وكان ليبرمان يعلق على تقرير قدمه مسؤول لجنة الشكاوي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق بريك، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي الى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت، وليبرمان، وقدّر فيه عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لأي حرب قادمة.

وقال ليبرمان:” قرأت التقرير، وتحدثت أكثر من مرة مع (يتسحاق) بريك ولديه تعليقات مهمة في تقريره، وأعتقد أنه مخطئ بشأن قضية كبيرة واحدة بشأن هذا الموضوع”، في إشارة الى موضوع استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب.

وأضاف:” الجيش مستعد للحرب، أنا أقول هذا ليس فقط لأنني أشعر بذلك، بل كشخص كان يجلس في الحكومة لعقود. ”

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي:” كشخص مطلع على الأمور أقول نحن في ذروة الاستعداد منذ حرب الأيام الستة (حرب عام 1967)، وهذا ليس لأن هناك مشاكل، ففي نهاية الأمر فإن الحديث هو عن آلة فيها مئات آلاف الجنود وعشرات الآلاف في سلاح الطيران وسلاح المدفعية والقناصة “.

وأضاف:” لن يكون الأمر مثالياً أبداً، لكن عندما أقارن الأمور على مر السنين، فإنه منذ عام 1967، لم يكن هناك استعداد كبير كما هو اليوم”.

الأوضاع في غزة

وجدد ليبرمان انتقاداته الى وزير التعليم نفتالي بنيت، الذي قال قبل أيام إن سياسة “ضبط النفس” التي ينتهجها ليبرمان، أخفقت في وقف احتجاجات الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ليبرمان:” اقترح على الوزير بنيت أن يتحدث عن التعليم وليس عن الأمن “.

وأضاف:” أنا لا أريد غزو غزة، ولا أريد منح الجنسية لعشرات آلاف الفلسطينيين وإنما أريد الحفاظ على دولة يهودية”.

وتابع ليبرمان:” على جميع مواطني إسرائيل أن يقرروا ما يريدون: دولة ثنائية القومية مثلما يريد بنيت أو كما اقترح أنا دولة يهودية”.

وقال ليبرمان إن حركة حماس “تسخّن”، الأوضاع في قطاع غزة لأنها “تدرك إنها تفقد السلطة وبالتالي هي تحاول توجيه غضب الجماهير الى إسرائيل “.

وقال:” لهذا السبب يمكننا توقع محاولة تسخين الأوضاع في غزة”.

وأضاف:” نحن لا نبحث عن التصعيد والمغامرة، وأنا آمل أن يدمر سكان غزة نظام حماس”.

وتقوم مصر بالوساطة ما بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من أجل تثبيت التهدئة في قطاع غزة، والسماح بتنفيذ مشاريع في قطاعات المياه والكهرباء والمجاري في القطاع.

الانتخابات المبكرة

من جهة ثانية، فقد رأى ليبرمان عدم وجود حاجة لتبكير الانتخابات العامة، عن موعدها في نهاية العام المقبل.

وقال: “هناك من بدأ بالفعل الحملة انتخابية، ولا أرى أي سبب لإجراء انتخابات مبكرة، إن لدينا حكومة فاعلة”، داعيا لإبقاء الانتخابات في موعدها.

وكانت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشبه الفساد، والخلافات في داخل الحكومة، قد دفعت الى بروز تقديرات بشأن إمكانية تبكير الانتخابات العامة.

مصانع صواريخ إيرانية

من جهة ثانية، قال ليبرمان في حديث لهيئة البث الاسرائيلية (رسمية)، صباح اليوم، إن اسرائيل “تمتلك معلومات عن مصانع إيرانية للصواريخ وأخرى تابعة لمنظمة حزب الله في لبنان”.

وأشار الى أن هذه المعلومات “إضافية”، عن تلك التي تحدث عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وكان نتنياهو قد أشار الى امتلاك حكومته معلومات عن أربعة مواقع لتصنيع الصواريخ الدقيقة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ليبرمان في إشارة الى المعلومات الجديدة:” سنكشف عنها في وقت لاحق”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. (الأناضول)