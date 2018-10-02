بتهمة تسهيل الهجرة.. حبس رئيس بلدية إيطالية

روما: أمر القضاء الايطالي بحبس رئيس بلدية بلدة رياتشي، دومينيكو لوكانو، لتسهيله الهجرة غير النظامية للبلاد.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فقد جرى وضع رئيس البلدية التابعة لمدينة ريجيو كالابريا، جنوبي البلاد، تحت الإقامة الجبرية في المنزل، بعد توقيفه من قبل الشرطة المالية، في إطار التحقيقات الأولية.

ويواجه رئيس البلدية تهمتي، “تسهيل الهجرة غير النظامية” و”القيام بأنظمة غير قانونية فيما يتعلق بخدمة جمع القمامة”.

ولفتت بلدية رياتشي الأنظار، باحتضانها المهاجرين ودمجهم في المجتمع، واتخاذ قرارات بعكس توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية المناهضة للمهاجرين.

وباتت رياتشي “بلدية نموذجية” يشار إليها بالبنان من قبل منظمات مدنية يسارية ومثقفين، في مجال التعامل مع المهاجرين.

بدوره رحب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، المعروف بموقفه المناهض للمهاجرين، بحبس رئيس البلدية.

وقال متهكما في تغريدة على تويتر :” يا ترى ماذا سيقول الآن سافيانو (كاتب ينتقد الحكومة) وكل الأناس “الطيبون” الذين يريدون ملء إيطاليا بالمهاجرين”. (الأناضول)