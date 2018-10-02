شركات تمنح موظفيها “قيلولة” في المكاتب

“القدس العربي”: للحصول على قسط من النوم أثناء فترة العمل في النهار، يلجأ الموظفون الفنلنديون بشكل متزايد إلى الأخصائيين النفسيين.

وتتيح العديد من الشركات والمؤسسات للعاملين فيها فرصة النوم لمدة نصف ساعة في المكاتب في منتصف يوم العمل. بحسب ما أعلنت القناة التلفزيونية الإذاعية الفنلندية الحكومية “Yle”.

وانتشر هذا التقليد اليومي الجديد في العديد من المدارس والكنائس. وبدأ العاملون في مؤسسات العاصمة هلسنكي الحصول على مساعدة المختصين النفسيين للحصول على قسط من الراحة أثناء ساعات العمل والنوم.

وفي مقابلة للتلفاز الفنلندي، قالت الخبيرة النفسية تينا فاينيو: “من الصعب أن تجعل نفسك تسترخي أثناء العمل، أما توجيهات المختصين (المستشارين)، فتجعل من الاسترخاء والنوم أمرا ممكنا. وهؤلاء المدربون يعادلون وزنهم ذهبا، لأنهم يتمكنون من جعلك تسترخي وتأخذ (عطلة مصغرة)، استراحة لمدة نصف ساعة، تعطيك طاقة جديدة للاستمرار في العمل بشكل أفضل”.