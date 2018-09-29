كيف علقت جورجينا على اتهام صديقها كريستيانو رونالدو بالاغتصاب؟

لندن- “القدس العربي”: أكدت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دعمها الكامل له، عقب الاتهامات التي طالته باغتصاب شابة أمريكية، عام 2009.

وقدمت جورجينا دعمها للدون، بمنشور على حسابها في تطبيق إنستغرام، اعترفت فيه بحبها ووقوفها إلى جانب نجم يوفنتوس، الذي يمر بفترة عصيبة، بعد أن نشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية خبراً حول سيدة أمريكية، تدعى كاثرين مايورغا، تتهم رونالدو باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009، في فندق بمدينة لاس فيغاس.

وقالت المجلة إن رونالدو قدم مبلغ 375 ألف دولار للفتاة الأمريكية مقابل توقيعها اتفاقاً معه يقضي بالتزامها الصمت حول الحادثة.

ويستعد محامو رونالدو لرفع دعوى قضائية ضد المجلة الألمانية، لنشرها هذا الخبر.