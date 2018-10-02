فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء لإنجازاتهم في مجال الليزر

ستوكهولم: أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الثلاثاء فوز العالم الأمريكي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018 لإنجازاتهم في مجال الليزر.

وأضافت الأكاديمية في بيان إعلان الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) “أحدثت الاختراعات التي يتم تكريمها هذا الأسبوع ثورة في فيزياء الليزر.

“تفتح الأدوات المتطورة للتصويب بدقة الباب أمام مجالات بحث لم تكتشف بعد وكم هائل من التطبيقات الصناعية والطبية”. (رويترز)