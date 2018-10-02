أردوغان: جميع خطواتنا في سوريا “صائبة”

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جميع الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في الشأن السوري كانت صائبة.

جاء ذلك في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، الثلاثاء.

وشدد أردوغان، على انعدام فرص النجاح لأي خطوة في المنطقة دون موافقة تركيا، بما فيها التطورات في جزيرة قبرص وبحر إيجه.

وأوضح “رأينا أن كافة الخطوات التي أقدمنا عليها في سوريا لم تكن خاطئة، وبإذن الله، فإنني واثق بأننا سنخرج من امتحان إدلب (محافظة شمالي سوريا) أيضا بوجه ناصع”.

وأضاف الرئيس التركي “سيدرك قريبا الواهمون بأن بوسعهم القيام بأعمال رغما عن تركيا، بل وضدها، وقرب حدودها، أنهم قد أخطأوا”. (الأناضول)