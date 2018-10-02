توقيف ضابط سعودي في فرنسا “بتهمة الاعتداء الجنسي”

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر:

تحتجز الشرطة الفرنسية منذ يوم الاثنين، ضابطاً سعودياً؛ لاتهامه بالاعتداء الجنسي على موظفة بفندق في مدينة “سان-مالو” بشمال غرب فرنسا، وفق ما كشفت مصادر إعلامية فرنسية، مؤكدة أن المتهم لا يزال ينفي الوقائع .

ووفق نفس المصادر، فإن الضابط السعودي كان من المفترض أن يبدأ دورة تدريبية، الاثنين، في مدرسة الشرطة في المنطقة، غير أن لايزال محتجزا لدى الشرطة المحلية، حسبما أفادت إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية ووسائل إعلام أخرى، حيث تم اعتقاله في مدينة سان مالو بمنطقة (إيل-إي-فيلين) عقب اتهامه بالاعتداء الجنسي، بعد أن حاول يوم السبت الماضي تقبيل موظفة في الفندق بالقوة، بينما كانا معاً في المصعد.

ووفق إذاعة “أوروبا 1″، فإن الضابط البالغ من العمر 40 عاماً، دفع الموظفة بعد ذلك إلى غرفته ثم على السرير، قبل أن تنجح في الفرار وتخبر صديقها، الذي هجم بعنف على الجاني المزعوم.

وحتى هذه اللحظة، لا يزال الضابط السعودي قيد الاحتجاز في مركز الشرطة، وينفي الوقائع المتهم بها، وفق ما أكدت “أوروبا 1”