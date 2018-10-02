تفكيك شبكة قريبة من “تنظيم الدولة” في 17 سجنا في اسبانيا

مدريد: أعلنت السلطات الاسبانية الثلاثاء تفكيك شبكة للتجنيد ونشر التطرف موجودة في 17 سجنا اسبانيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر من الحرس المدني “حددوا واستجوبوا 25 معتقلا من مختلف السجون الاسبانية، متهمين بالانتماء إلى مجموعة قريبة من داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) مخصصة لحمل سجناء آخرين على التطرف”.

وأوضحت الوزارة أن المجموعة مؤلفة من “نحو عشرين” سجينا بعضهم لديهم سوابق جهادية والآخرون تبنوا التطرف في السجن. وقد حاولت تجنيد “وتجميع المعتقلين المسجونين بتهم الارهاب”.

وتابعت أن معظم هؤلاء السجناء مغاربة أو اسبان من أصول مغربية، وبينهم بعض الاسبان الذي “اعتنقوا” الديانة ودنماركي.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول نشاط المجموعة، مشيرة فقط إلى “غايات دعوية”. ولم تحدد ما إذا كان السجناء على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، ولا ما اذا كانوا يخططون لاعتداءات.

وقال مصدر قريب من إدارة مكافحة الارهاب إنهم لم يكونوا يملكون “خطة ملموسة” لاعتداء لكنهم يثيرون “حالة من العداء للعاملين في السجون”.

ويفترض ان يطلق سراح بعضهم قريبا. لكن القضاء سيبت في الأسابيع المقبلة في ما إذا كانوا سيبقون في السجون.

واوضحت الوزارة “اذ كان التحقيق قد بدأ حول معتقل في سجن خاص، فان النشاط غير الشرعي للمجموعة يمتد الى 17 سجنا، ما يمثل 55% من السجون المتصلة بالإرهاب الجهادي”.

وقد تعرضت اسبانيا في آب/ اغسطس 2017 لاعتداء مزدوج اعلن مسؤوليته عنه تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في برشلونة وكامبريلس، واسفرا عن 16 قتيلا.

وفي اذار/ مارس 2004، شهدت مدريد اعنف اعتداء جهادي يستهدف أوروبا عندما عمدت مجموعة من تنظيم القاعدة إلى تفجير قنابل في قطارات الضواحي، مما أسفر عن 191 قتيلا. (أ ف ب)