تركي آل الشيخ يتسبب بإيقاف مباراة في البطولة العربية – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: تسبب تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة الرياضية السعودية، بإيقاف مباراة بين الزمالك والقادسية الكويتي في إياب دور الـ 32 للبطولة العربية، لحوالي 10 دقائق دون إبداء الأسباب.

بينما أكد معلق المباراة، أن تركي آل الشيخ قرر إيقاف المباراة حتى يدخل وفد الزمالك إلى المكان المخصص له في الملعب، وبعد مرور 7 دقائق دخل وفد الزمالك في مقدمتهم إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وبدأت الأزمة بسبب رفض الأمن الكويتي إدخال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق لحضور المباراة، عند وصوله برفقة مسؤولين من السفارة المصرية في الكويت.

واشتكى اسماعيل يوسف لمرتضى منصور رئيس النادي، الأمر الذي دفعه للانسحاب والاتصال بتركي آل الشيخ الذي قام بدوره بإيقاف المباراة.

وقال يوسف ان اتصاله مع مرتضى منصور جاء بعد منع دخوله، وإيقافه لمدة 45 دقيقة، بالإضافة إلى 6 آلاف من جماهير الزمالك الذين كانوا يحملون تذاكر خاصة بالمباراة.

وأثارت الحادثة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت جماهير الأهلي تغريدات ساخرة باسم الزمالك بطلا لبطولة تركي آل الشيخ وليس زايد بن نهيان كما جرى تسمية لقب بطل دوري أبطال العرب في النسخة الحالية.