عمرو سعد ممازحاً نجيب ساويرس : أنا صاحب فكرة مهرجان الجونة – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : كشف الممثل المصري عمرو سعد عن أنه هو صاحب فكرة مهرجان الجونة السينمائي الدولي ،وذلك ممازحاً المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان بأنه سبقه على الفكرة.

حيث نشر سعد عبر صفحته الخاصة على انستغرام مقطع فيديو من مسلسله “يونس ولد فضة” يعرض فيه فكرة إقامة مهرجان سينمائي عالمي يكون هو الممول الأساسي له وعلّق على الفيديو بالقول : ” شوفوا المفاجأة علشان تعرفوا إني سابق نجيب ساويرس”.