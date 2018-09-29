بعد مقتل تارة فارس .. دموع نجمة “ذا فويس” مهددة بالقتل – (صورة)

لندن – ” القدس العربي ” : كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر صفحتها على انستغرام ، أن دموع تحسين نجمة “ذا فويس” العراقية مهددة بالقتل وذلك بعد أيام من مقتل ملكة جمال بغداد تارة فارس.

وتحدثت دموع عن القصة في تعليقها على صورة نشرتها العيدان حول الحوادث الأليمة المتتالية التي تحدث في العراق.

وكتبت: “كلنا وصلتنا مسجات جايك الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ما في ثقافة، وحشية مكبوتة بداخلهم”.

وتابعت دموع الفائزة في “ذا فويس” بموسمه الرابع: “لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت، كل من بيومه، والله يحفظ الجميع”.

من جهتها، علّقت مي العيدان على الأمر بتسليط الضوء على كلمات دموع تحسين.

وقالت: “دموع تحسين تكشف أنها تعرضت لرسائل تهديد بعد مقتل تارة فارس”.