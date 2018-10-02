رئيس البرلمان العربي يقدم مشروع قرار لرفض تقرير أممي بشأن اليمن

القاهرة: قدم رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، اليوم الثلاثاء، مشروعي قرار إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان، تمهيدًا لاعتمادهما خلال الجلسة العامة، بكامل هيئته، التي تُعقد غدا الأربعاء بالقاهرة.

ووفق بيان للبرلمان العربي، مقره القاهرة، قال السلمي: إن مشروع القرار الأول بشأن “رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وما تضمنه من مواقف واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 إلى يونيو/حزيران 2018.

وفي 2017، تشكلت مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في الأوضاع باليمن، وأصدرت تقريرًا، في سبتمبر الماضي، أثار غضب الرياض، كونه ألقى المسؤولية عن سقوط معظم القتلى على غارات يشنها التحالف العربي، الذي تقود السعودية ضد الحوثيين.

وأشار السلمي، إلى أن مشروع القرار الثاني للبرلمان العربي، يتعلق بدعم مشروع سعودي بشأن نزع ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في اليمن.

وفي يونيو الماضي، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سعودي حكومي، مشروع “مسام” لنزع الألغام باليمن، والتي خلفت خلال عامي 2015 و2016 أكثر من 1500 قتيل ومصاب بالبلاد، حسب تصريحات سابقة لـ عبد الله الربيعة، المشرف العام على المركز السعودي.

ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، وبين مسلحي جماعة “الحوثي”، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. (الأناضول)