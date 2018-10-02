نجوى كرم لوائل كفوري : “شو بحبك ويخرب بيتك شو مهضوم “- (صورة)
Oct 02, 2018
لندن – ” القدس العربي ” : علّقت الفنانة نجوى كرم على إطلالة الفنان وائل كفوري ضمن حلقته في برنامج تخاريف للإعلامية وفاء الكيلاني ، والتي تمّ إعادة بثّها من جديد قبل يومين.
وأعربت نجوى عن إعجابها بعفوية وائل ولاسيما مشهد رقصه على أغنية أحمد عدوية الشعبية والذي اشعل به مواقع التواصل الاجتماعي .
ولهذا نشرت نجوى عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة تجمعها بوائل وعلّقت عليها قائلة : ” شو بحبك يا وائل كفوري ويخرب بيتك شو مهضوم إنت ورقصك مع وفاء الكيلاني. ذكرتني بشي كتير مهم كنت عم تخبرني هوي هون”.
Chou b7ebbak ya @waelkfoury w yekhreb baytak chou mahdoum enta w ra2stak ma3 @ELKILANYWAFAA
Zakkartni bi chi ktir mhemm kent 3am tkhaberni Houwwi hawn… pic.twitter.com/7n5f5fy3qZ
— Najwa Karam (@najwakaram) September 30, 2018