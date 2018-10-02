صحيفة سعودية: الحوثي يلجأ لحبوب منع الحمل لإيقاف انسحاب مقاتليه!

“القدس العربي”: ذكرت تقرير إعلامي نشرته صحيفة سعودية، أن مليشيات “الحوثي” في اليمن، والمدعومة من إيران، تقوم بإعطاء عناصرها حبوب منع الحمل لاستخدامها عند حدوث الإصابة، بهدف تخفيف حدة النزيف، مبيناً أن هذا يعد الحدث الأول في تاريخ الصراعات العسكرية.

وقالت صحيفة “الرياض” السعودية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، إنه: “بعد أسر عدد من عناصر الحوثيين، تكشف أنه كان بحوزتهم عبوات حبوب منع الحمل في ساحات القتال، وذلك بتوجيهات من قادة الجبهات القتالية الحوثية”.

وبحسب التقرير، فقد بين العناصر، أن تناول تلك الكبسولات عند إصابتهم، سيساعدهم على تخفيف حدة النزيف وتقليل الخسائر البشرية في صفوفهم.

وقالت الصحيفة: إن “التصرفات المتخبطة من قادة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعزز في استغفال مقاتليها بالجبهات بعدما عانوا من انسحابات كبيرة من صفوف مقاتليهم، وبعد أن لحقتهم العديد من الهزائم على يد الجيش الوطني اليمني المسنود من قوات دعم الشرعية في اليمن”.