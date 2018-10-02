فرنسا تتهم إيران بالوقوف وراء هجوم فاشل في باريس

طهران ـ باريس: نفت إيران الثلاثاء الاتهامات التي وجهتها فرنسا إلى دبلوماسي إيراني بالتورط في خطة لتنفيذ اعتداء تفجيري كان يستهدف تجمعاً لمعارضين إيرانيين في المنفى في 30 حزيران/يونيو لكنه أحبط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان صحافي: “ننفي بشدة هذه الاتهامات وندين اعتقال الدبلوماسي الايراني ونطالب بإطلاق سراحه فوراً”.

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي، قال: إن المخابرات الفرنسية خلصت إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أمرت بشن هجوم باء بالفشل على مؤتمر لجماعة إيرانية معارضة قرب باريس في يونيو حزيران.

وأضاف، “ووراء هذا، كان هناك تحقيق طويل ودقيق ومفصل أجرته أجهزتنا ومكننا من التوصل إلى هذه النتيجة، وهي أن المسؤولية تقع دون شك على عاتق وزارة الاستخبارات”.

وأشار المصدر إلى أن مسؤول الاستخبارات الإيراني سعيد هاشمي مقدم أمر بشن الهجوم الذي تم إحباطه. (وكالات)