أعلى جهاز للإعلام بمصر يحظر ظهور رئيس نادي الزمالك إعلامياً

القاهرة: قرر أعلى جهاز لإدارة شؤون الإعلام والصحافة بمصر، اليوم الثلاثاء، حظر ظهور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إعلاميًا.

كما قرر إيقاف برنامج رياضي يبث على فضائية “بيراميدز”، التابعة لنادي يملكه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ بمصر.

ووفق بيان لـ”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” الرسمي، أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن حظر ظهور منصور، يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية بالبلاد.

ولم يحدد البيان مدة زمنية لمنع ظهور منصور.

كما قرر “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، إيقاف بث برنامج “مساء بيراميدز” للإعلامي الرياضي مدحت شلبي، لمدة 15 يومًا.

وتم توجيه إنذار لفضائية “بيراميدز”، بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار “المخالفات الإعلامية”.

وقال البيان، إن ذلك “جاء بشأن ما عرض في البرنامج يومي 12 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين (مرتضى منصور)، والسماح له بالتلفظ بعبارات تسيء لآخرين وللجمهور”.

واعتبر أن القرارين يأتيان “حفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية، والتطاول عليها، والتحقير من شأن رموز الرياضة” في البلاد.

وفضائية “بيراميدز”، يملكها رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، قبل أن يعلن منذ أيام اعتزامه الانسحاب رسميا من الاستثمار الرياضي بمصر، على خلفية هتافات ضده من جمهور الأهلي المصري الذي يتهمه بـ”محاولة تخريب” النادي.

ومرتضى منصور، معروف بانتقاداته اللاذعة وإثارته للجدل، إذ شهدت الفترة الأخيرة قرارات من (الكاف) واللجنة الأولمبية المصرية ضده على خلفية تصريحاته “مسيئة”. (الأناضول)