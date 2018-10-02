باسم ياخور يطمئن جمهوره من داخل المستشفى- (صورة)

لندن – ” القدس العربي ” : فاجئ الممثل السوري باسم ياخور ​ متابعيه بكشفه عن تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية حيث نشر عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورة له من داخل المستشفى حيث كان يتلقى العلاج.

وعلّق باسم على الصورة مطمئناً الجمهور على صحته وموجهاً الشكر للفريق الطبي الذي كان يهتم به إلا أنه لم يكشف عن طبيعة مرضه الذي إستدعى دخوله إلى المستشفى.

وأثارة هذه الصورة جدلاً كبيراً بين المتابعين الذين تمنوا له السلامة مستغربين كيف أنهم لم يدركوا الموضوع ونجح هو في إخفائه عنهم.