رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ”القدس العربي”: من حق الفلسطينيين أن يجد العالم حلا سلميا لقضيتهم

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: عقدت ماريا فرناندا إسبينوزا، رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العامة، مؤتمرا صحافيا شاملا، مساء الإثنين، في ختام المناقشات رفيعة المستوى للدورة، لإعلان الأعداد النهائية للمتكلمين. وقالت إن 77 رئيس دولة، و44 رئيس حكومة، وأربعة نواب رئيس حكومة، و 54 وزيرا ونائب وزير واحد، و8 رؤساء وفود قد خطبوا أمام الجمعية العامة. وفي المجموع استمعت الجمعية لـ196 خطابا بما فيها الدول المراقبة. وقالت إن أطول خطاب استغرق 45 دقيقة للرئيس الفنزويلي وأقصر خطاب كان لرئيس لتوانيا واستغرق خمس دقائق فقط.

وبعد المداخلة التي قدمتها رئيسة الدورة فتحت المجال للأسئلة التي ركزت على انطباعاتها عن الكلمات وخاصة خطاب ترامب. وقالت إن معظم الكلمات أكدت على أهمية العمل الجماعي والدبلوماسية متعددة الأطراف وإعادة الثقة في الأمم المتحدة. وأكدت أن قضية التغير المناخي ومعاناة اللاجئين من أهم المواضيع المتكررة في كلمات الوفود.

وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول انطباعاتها عن القضية الفلسطينية من خلال الكلمات العديدة التي جاءت على ذكرها وعن رأيها في الحل العادل والدائم والقابل للتطبيق، قالت إسبينوزا “منذ أن رشحت نفسي لمنصب رئيس الجمعية العامة قلت بأن من حق الفلسطينيين على المجتمع الدولي أن يجد حلا لقضيتهم والحل يكون بكل تأكيد بالإلتزام بكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. والحل الوحيد الذي يمكن أن يكون مستداما ودائما ويضمن مصلحة الشعب الفلسطيني هو بالحوار. إنني أشجع جميع الدول بالإلتزام بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعملية السلام”.

وحول ما إذا كان قرار الجمعية العامة الأخير في يونيو/ حزيران حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني يعني شيئا أو أنه بلا معنى! قالت رئيسة الجمعية العامة إن “من أولوياتها تنشيط الجمعية العامة وإصلاح الأمم المتحدة وزيادة حيويتها وخاصة الجمعية العامة لأنها برلمان متساو الأعضاء. إنها هي التي تضع النواميس والقرارات والمواثيق الدولية. نعم قرارها عن فلسطين مهم. أنظر إلى رد فعل المجتمع الدولي حول الوضع الفلسطيني وكيف كان رده على أزمة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). لقد تعرض العديد من الوفود لهذه المسألة وخاصة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، وقد شاركت في مؤتمر في منتهى القوة لجمع التبرعات لإغلاق العجز في ميزانيتها وشاهدت كم هناك من تأييد لبقاء الأونروا والاستمرار في عملها. العالم يعرف تماما أهمية الإلتزام بكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار حماية المدنيين واللاجئين”.

وردا على سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول قيام بعض أعضاء مجلس الأمن بالسطو على مواضيع عديدة من اختصاص الجمعية العامة وتحويلها إلى مجلس الأمن مثل التنمية والفقر والتمييز ضد المرأة ومعاناة الأطفال وجذور الصراع وحتى قضايا الشباب. فهل بقي شيء للجمعية العامة لبحثه؟ قالت إسبينوزا “إن التعاون بين مجلس الأمن والجمعية العامة أمر في غاية الأهمية ومن بين الممارسات المتبعة أن يعقد رئيس الجمعية العامة إجتماعا شهريا مع رئيس مجلس الأمن للتنسيق والتعاون بين الطرفين. وإن التنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة شيء مهم كي لا نكرر أعمالنا في أكثر من جهاز وهذا ينطبق على المجلس الآقتصادي والاجتماعي أيضا. ثم ليس كل القضايا تم نقلها إلى مجلس الأمن فمن حق الجمعية العامة تحت بند “متحدون من أجل السلام” أن تناقش قضايا السلم والأمن الدوليين في حالة عجز مجلس الأمن عن إتخاذ قرار”.

وأضافت أن “الجمعية العامة التي هي برلمان للعالم تعكس توجهات وآراء مجموعة الدول وتستطيع أن تصدر من البيانات والإتفاقات السياسية والاقتصادية ولديها الآن نحو 40 ولاية أو تفويض و15 مؤتمرا دوليا في السنة القادمة صدرت عن هذه الدورة فقط. فالجمعية العامة جهاز مهم وضخم وستبقى تتصرف في مسائل الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها الأمم المتحدة وهي السلم والأمن الدوليان وحقوق الإنسان والتنمية. وكما هو معروف أن مسألة السلم والأمن من اختصاص مجلس الأمن بينما تناقش الجمعية العامة العديد من المسائل المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان”.