بعد ساعات من اختطافه.. العثور على مدير أكبر جمعية خيرية في عدن مقتولا وعليه آثار تعذيب

صنعاء: عثر مواطنون بمنطقة خورمكسر في عدن، مساء الثلاثاء، على جثة مدير جمعية “الإصلاح الخيرية”، بعد ساعات من خطف مسلحين مجهولين له.

وحسب شهود عيان، فإن مواطنين عثروا على جثة محمد عبد الله الشجينة مدير جمعية الإصلاح الخيرية، داخل سيارة أمام مجمع العرب الواقع في مديرية خورمكسر.

وقالت مصادر إنه تم العثور على جثة الشجنية مقتولًا ومعصوب العينين وعليه آثار تعذيب.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا، صباح اليوم، الشجينة أثناء خروجه من منزله في الشارع الرئيسي بمنطقة المعلا واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وحتى الآن لم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق حول مقتل الشجينة، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتله.

و”جمعية الإصلاح” منظمة غير حكومية تأسست مطلع عام 1990، وتعد أكبر وأقدم جمعية خيرية في اليمن، ولها مشاريع خيرية في اليمن وفلسطين.

وازدادت مؤخراً عمليات الاغتيال ضد رجال الدين وجنود إلى جانب قيادات ونشطاء موالين لحزب الإصلاح، وسط انفلات أمني كبير تشهده مدينة عدن الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والقوات الجنوبية الموالية للإمارات.

وسبق وأن أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بشدة تعرض قياداته لعمليات الاغتيال مطالباً السلطات الحكومية بالتحقيق في تلك العمليات.

(وكالات)