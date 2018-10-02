عادل إمام يبكي بسبب أغنية للسيدة فيروز

لندن – ” القدس العربي ” : كشف المخرج المصري عمرو عرفة عن موقف مؤثر جمعه بالزعيم عادل إمام أثناء وجودهما في لبنان وحضورهما حفلاً للسيدة فيروز.

وكشف عرفة عن هذا الموقف من خلال تغريدة على تويتر قال فيها:” عرفت معنى كلمة في أمل بيطلع من الملل بعد سنتين ملل بدور علي سيناريو عملت فيلمين “ابن القنصل” و” زهايمر”، و عزمنا الزعيم على حفلة الست فيروز أثناء تصويرنا في لبنان و لقيتها بتغني .. في أمل بيطلع من الملل . و لقيت نفسي الدموع نازله و بصيت جنبي لقيت الاستاذ بيعيط مع اختلاف السبب”.