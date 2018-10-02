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حساب “معتقلي الرأي” يتهم السلطات السعودية باختطاف جمال خاشقجي ـ(تغريدات)

Oct 02, 2018

لندن-” القدس العربي”:

اتهم حساب" معتقلي الرأي" على “تويتر” السلطات السعودية باختطاف الكاتب السعودي جمال خاشقجي ، وان ما جرى يدلل على استمرار السعودية في عمليات الاعتقال التعسفية بحق المفكرين والإعلاميين، وأضاف الحساب” ملاحقة الناشطين في الخارج سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها”.

وتواترت أنباء من إسطنبول عن اختفاء جمال خاشقجي، منذ ظهر اليوم الثلاثاء، بعد مراجعته للقنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مراسلها في إسطنبول قوله إن الشرطة التركية بدأت تحقيقا في الموضوع.

وجاء في تغريدة حساب “معتقلي الرأي “، الذي يهتم بمعتقلي الرأي في السعودية، عن حادثة اختفاء الكاتب السعودي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول: ”  لا نستغرب أن يكون اختفاءُ جمال خاشقجي هو عملية اختطاف نفذتها السلطات السعودية في محاولة لإسكات صوته .. لا نستغرب ذلك في ظل استمرار عمليات الاعتقال التعسفية بحق المفكرين والإعلاميين!!ملاحقة الناشطين في الخارج سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها “.

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