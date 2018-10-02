حساب “معتقلي الرأي” يتهم السلطات السعودية باختطاف جمال خاشقجي ـ(تغريدات)

لندن-” القدس العربي”:

اتهم حساب" معتقلي الرأي" على “تويتر” السلطات السعودية باختطاف الكاتب السعودي جمال خاشقجي ، وان ما جرى يدلل على استمرار السعودية في عمليات الاعتقال التعسفية بحق المفكرين والإعلاميين، وأضاف الحساب” ملاحقة الناشطين في الخارج سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها”.

وتواترت أنباء من إسطنبول عن اختفاء جمال خاشقجي، منذ ظهر اليوم الثلاثاء، بعد مراجعته للقنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مراسلها في إسطنبول قوله إن الشرطة التركية بدأت تحقيقا في الموضوع.

وجاء في تغريدة حساب “معتقلي الرأي “، الذي يهتم بمعتقلي الرأي في السعودية، عن حادثة اختفاء الكاتب السعودي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول: ” لا نستغرب أن يكون اختفاءُ جمال خاشقجي هو عملية اختطاف نفذتها السلطات السعودية في محاولة لإسكات صوته .. لا نستغرب ذلك في ظل استمرار عمليات الاعتقال التعسفية بحق المفكرين والإعلاميين!!ملاحقة الناشطين في الخارج سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها “.

لا نستغرب أن يكون اختفاءُ الكاتب #جمال_خاشقجي هو عملية اختطاف نفذتها السلطات السعودية في محاولة لإسكات صوته .. لا نستغرب ذلك في ظل استمرار عمليات الاعتقال التعسفية بحق المفكرين والإعلاميين!! ملاحقة الناشطين في الخارج سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها ! pic.twitter.com/h1fhTBwUOl — معتقلي الرأي (@m3takl) October 2, 2018

نحمّل السلطات السعودية (بمن فيهم السفارة السعودية في اسطنبول) المسؤولية الكاملة عن سلامة الكاتب #جمال_خاشقجي، و نعلن رفضنا لأي من أساليب الدولة البوليسية (وعلى رأسها جرائم الخطف) في التعاطي مع أصحاب الرأي والفكر الحر!! pic.twitter.com/xTkl26s3Vw — معتقلي الرأي (@m3takl) October 2, 2018

عاجل: اختفاء الكاتب السعودي #جمال_خاشقجي منذ الساعة 1 ظهر اليوم الثلاثاء 2/10/2018 عقب مراجعته السفارة السعودية في اسطنبول لإجراء معاملات ورقية، و السفارة تدعي أن خاشقجي لم يأتِ اليوم أبداً ! pic.twitter.com/BFfes9jEm0 — معتقلي الرأي (@m3takl) October 2, 2018

في أعراف السلطات السعودية، الكلمة الحرة جريمة والصمت جريمة .. واليوم أصبح إصدار أوراق رسمية من سفارة المملكة جريمة قد يتعرض صاحبها للاختطاف !! #اختفاء_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/eLHHDUpgCF — معتقلي الرأي (@m3takl) October 2, 2018