حركة قام بها “السيسي” تثير السخرية على مواقع التواصل في مصر- (فيديو)

“القدس العربي”: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء وجوده في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الخاصة، بشرم الشيخ، حيث قام بـ”حركة غريبة” بين ذوي الاحتياجات الخاصة، عندما قاموا بالتقاط صور تذكارية معه.

ورفع السيسي وهو بين الشبان يده، وقام بإشارة غريبة، قالت تقارير إعلامية مؤيدة للرئيس المصري، إنها إحدى إشارات ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة أنها تعني “أحبك”، ويستخدمها الصم في مصر والعالم ليرمزوا للحب بينهم وبين الآخرين.

وفي البداية قام السيسي بالحركة بطريقة خاطئة قبل أن تصححها له فتاة، كانت ضمن المجموعة التي تقف حوله.

وقالت عضو مجلس النواب المصري عن ذوي الإعاقة، هبة هجرس: “إن إشارة رفع أصابع اليد الثلاثة الإبهام والسبابة والخنصر، مع ثني أصبعي المنتصف البنصر والوسطى، تعني كلمة (أي لاف يو) بلغة الإشارة”، فيما أشارت صحيفة “الشروق” إلى أن السيسي داعب الطلاب متسائلا عن معنى الإشارة، فأجابوه “بنحبك”.

أما التعليقات على الفيديو الذي انتشر بسرعة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تباينت بين السخرية وبين تأييد السيسي، حيث علق أحدهم قائلا: “ممكن أعرف الفقير استفاد إيه من كدا، وممكن أعرف الغني كسب أيه من كدا”، فيما قال آخر: “الله الله كده علني قدام الناس يعني مش في المداري لا حول الله”.

كما مدحه آخرون، حيث علق أحدهم “أنت الخير والبركة، ربنا يحميك ويبارك في عمرك”، وقال آخر “حفظك الله ياريس”.

ويعد هذا ليس الموقف الغريب الوحيد، الذي يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كان طالب وزير البترول خلال جلسة “اسأل الرئيس″، بجامعة القاهرة، وهو في نوبة من الضحك، قائلاً: “زود البنزين وماتقلقلش” ، وأضاف للشباب المشاركين في اللقاء: ”خليكوا انتوا اعملوا كيكى واحنا نرفع البنزين”.